دبي: تشغيل تجريبي ل"العبرات" ثلاثية الأبعاد

وبالإضافة إلى المرحلة التجريبية للقوارب المطبوعة ثلاثية الأبعاد، تعمل هيئة الطرق والمواصلات أيضاً على مشروع لتطوير محطات العبرة التقليدية في خور دبي لتحسين معايير السلامة والأمن، حيث يستخدم هذه المحطات أكثر من 14 مليون مسافر سنوياً.

ويتضمن المشروع تحسين أربع محطات للعبرات التقليدية. وفي فبراير 2023، تمت ترقية محطة النقل البحري في بر دبي، في حين تم الانتهاء من العمل في محطة سوق ديرة القديم في فبراير من هذا العام. وسيتم الانتهاء من تطوير محطتي سوق دبي القديم والسبخة بحلول أغسطس 2025.