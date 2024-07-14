دبي: تشغيل تجريبي ل"العبرات" ثلاثية الأبعاد
بدأت "العبرات" الأولى في العالم بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في التشغيل التجريبي في دبي، حيث يمكن للقوارب الكهربائية نقل 20 راكباً في الرحلة الواحدة وخفض تكاليف التشغيل والصيانة بنسبة 30 بالمائة. وتجري هيئة الطرق والمواصلات (RTA) المرحلة التجريبية، والتي ستقوم بمراقبة أداء القارب.
وقال مطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: سيتم تشغيل العبرة في محطة النقل البحري على طريق الشيخ زايد على الخط TR6 بشكل تجريبي. "تحتوي على نظام دفع كهربائي مدعوم بمحركين بقدرة 10 كيلووات وبطاريات ليثيوم. وخلال مرحلة التشغيل هذه، سيتم مراقبة أداء العبرات ومقارنتها بالعبرات الحالية المصنوعة من الألياف الزجاجية والتي تتسع لـ 20 راكباً.
ويبلغ طول القارب، الذي تم بناؤه للاحتفاظ بهويته التقليدية، 11 متراً وعرضه 3.1 متراً، فهو يخفض وقت التصنيع بنسبة 90 في المائة ويدعم استراتيجية الاستدامة البيئية لهيئة الطرق والمواصلات في مجال النقل البحري.
شاهد هنا فيديو لعملية الطباعة والتشغيل التجريبي، شاركه مكتب دبي الإعلامي على X:
تحسين المحطات
وبالإضافة إلى المرحلة التجريبية للقوارب المطبوعة ثلاثية الأبعاد، تعمل هيئة الطرق والمواصلات أيضاً على مشروع لتطوير محطات العبرة التقليدية في خور دبي لتحسين معايير السلامة والأمن، حيث يستخدم هذه المحطات أكثر من 14 مليون مسافر سنوياً.
ويتضمن المشروع تحسين أربع محطات للعبرات التقليدية. وفي فبراير 2023، تمت ترقية محطة النقل البحري في بر دبي، في حين تم الانتهاء من العمل في محطة سوق ديرة القديم في فبراير من هذا العام. وسيتم الانتهاء من تطوير محطتي سوق دبي القديم والسبخة بحلول أغسطس 2025.
ويتضمن العمل استبدال جميع الأرصفة العائمة بأخرى جديدة لضمان سلامة الركاب بالإضافة إلى توفير مساحات للبيع بالتجزئة ومرافق للموظفين والمشغلين وإضافة رفوف للدراجات. ويتضمن نطاق المشروع أيضاً زيادة وتحسين مناطق انتظار الركاب، مع إعطاء الأولوية للمقاعد والمساحات المخصصة لأصحاب الهمم. وتم توسيع مساحات الإرساء بنسبة 15 بالمائة وزيادة مناطق الانتظار المظللة بنسبة 100 بالمائة. وفي البناء، تم استخدام مواد مستدامة ومنخفضة التكلفة، مما أدى إلى خفض تكاليف الصيانة السنوية بنسبة 10 في المائة.
ويشهد قطاع النقل البحري نمواً متزايداً في عدد وسائل النقل والمحطات والركاب منذ اكتمال قناة دبي المائية. وبمجرد الانتهاء من المرافق السياحية على طول القناة وبناء محطات النقل، فمن المتوقع أن ينمو القطاع بشكل أكبر. مما يجعل وسائل النقل البحري كالعبرات والقوارب الخيار المفضل للعديد من المواطنين والمقيمين والسياح للاستمتاع بالمناظر الخلابة لخور دبي وقناة دبي المائية وشواطئ دبي.