دبي: تشغيل بوابة سالك العاشرة في نوفمبر

بوابة سالك العاشرة في دبي، التي تقع في منطقة الصفا الجنوبية، أصبحت جاهزة للعمل ولكن لم يتم تشغيلها بعد. وفقًا لما علمته صحيفة خليج تايمز خلال عطلة نهاية الأسبوع، تم تركيب بوابات التعرفة المرورية بين شارعي الميدان وأم الشيف على جانبي شارع الشيخ زايد.

حالياً، لا توجد مؤشرات أو دلائل تشير إلى بوابات التعرفة المرورية، لكنها تحتوي على نفس التصميم واللوحات الفضية المزودة بتقنية RFID، التي ستُستخدم للكشف عن بطاقات سالك ومسحها على السيارات العابرة.