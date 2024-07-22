دبي: تشديد الرقابة على الشاحنات الثقيلة لتحسين معايير السلامة المرورية
نظمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مؤخراً، عدداً من الحملات التفتيشية التي تستهدف المركبات الثقيلة والشاحنات المخالفة ذات الحمولة الزائدة.
وتهدف هذه الحملات بشكل رئيسي إلى تحسين سلامة النقل ورفع معايير السلامة المرورية لجميع سائقي المركبات الثقيلة في مختلف أنحاء الإمارة، كما تهدف الحملات إلى رفع وعي السائقين بمخاطر البضائع البارزة والمحملة بشكل زائد.
وتم إجراء عمليات التفتيش عبر الإمارة على الطرق التي تشهد حركة كثيفة من المركبات الثقيلة والشاحنات، وتحديداً على طرق مطار آل مكتوم الدولي ودبي العين والإمارات، بالإضافة إلى طريق رأس الخور وطريق محمد بن زايد والخيل.
وقال سلطان الأكرف مدير إدارة مراقبة أنشطة التراخيص بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: "تتضمن مخاطر الحمولة الزائدة انقلاب الشاحنات، وسقوط المواد، وتعريض مستخدمي الطريق الآخرين للخطر، والإضرار بالطرق مما يقلل عمرها الافتراضي؛ وتم تحذير السائقين من نقل المواد الخطرة والقابلة للاشتعال دون الحصول على التراخيص المناسبة".
وتأتي هذه الحملات ضمن الخطط الإستراتيجية التي تنفذها هيئة الطرق والمواصلات على مدار العام، وتقدم مثل هذه المبادرات رسائل تثقيفية وإعلامية للسائقين تحثهم على الالتزام بالمعايير الفنية ومتطلبات السلامة المرورية للتشغيل الآمن للشاحنات، خاصة خلال فصل الصيف.