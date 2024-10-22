دبي تشدد قوانين المرور: حجز المركبات 30 يوماً للمخالفين

أعلنت شرطة دبي عن قرارها بحجز المركبات لمدة تصل إلى 30 يوماً في حالة تكرار ارتكاب مخالفات مرورية. ومن بين المخالفات التي ستؤدي إلى هذا الحجز، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، وعدم ترك مسافة آمنة كافية بين المركبة التي أمامك، والانحراف المفاجئ.