دبي تشدد قوانين المرور: حجز المركبات 30 يوماً للمخالفين
أعلنت شرطة دبي عن قرارها بحجز المركبات لمدة تصل إلى 30 يوماً في حالة تكرار ارتكاب مخالفات مرورية. ومن بين المخالفات التي ستؤدي إلى هذا الحجز، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، وعدم ترك مسافة آمنة كافية بين المركبة التي أمامك، والانحراف المفاجئ.
وينص قانون المرور الاتحادي على فرض غرامات تتراوح بين 400 و 1000 درهم وأربع نقاط سوداء على هذه المخالفات. ومع هذا التعديل الجديد للقانون، فإن حجز المركبة لمدة 30 يوماً سيكون بمثابة عقوبة إضافية في دبي.
وبحسب الجريدة الرسمية التي اطلعت عليها صحيفة خليج تايمز، فإن القيادة باستخدام الهاتف تُعرف بأنها الانشغال بالأجهزة أثناء القيادة، كما أن الانحراف المفاجئ للمركبة بطريقة تشكل خطراً على الأرواح والممتلكات أو سلامة المرور، وعدم ترك مسافة آمنة كافية بين المركبة التي أمامك، يؤدي أيضاً إلى الحجز لمدة 30 يوماً.
وتُطبق نفس العقوبة الإضافية إذا لم تلتزم المركبة الثقيلة بقواعد السير.
وحدد التعديل كذلك الحجز لمدة 14 يوماً للمخالفات التالية:
الدخول إلى الطريق دون التأكد من خلوه
الرجوع بالمركبات إلى الخلف بطريقة تشكل خطراً على الأرواح أو الممتلكات أو سلامة المرور
عدم الانضباط في المسار
التوقف في منتصف الطريق بدون سبب
التجاوز الخطير
عدم توافر شروط السلامة والأمان اللازمة في المركبة
إيقاف المركبة على كتف الطريق في غير الحالات الطارئة أو تجاوز المركبات من كتف الطريق
قيادة مركبة بدون لوحة ترخيص
قيادة مركبة بطريقة تعيق حركة المرور
إجراء تغييرات على لون السيارة دون إذن
وهذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها دبي عقوبات إضافية على القيادة المتهورة، ففي العام الماضي، حددت السلطات رسوماً قدرها 50 ألف درهم للإفراج عن المركبات المحجوزة بسبب مخالفات مرورية خطيرة.