دبي تستقبل 2025 بعروض حصرية على وسائل النقل البحري
بينما يستعد سكان دبي وسياحها للاحتفال بالعام الجديد، يمكنهم استقبال عام 2025 باحتفالات في مياه الإمارة.
وأعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن عروض خاصة وخدمات حصرية خلال ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 31 ديسمبر 2024، على وسائل النقل البحري التي تشمل فيري دبي والعبرة والتاكسي المائي.
يمكن للمسافرين الاستمتاع بإطلالات خلابة على برج خليفة، وبلو واترز، وأتلانتس، وبرج العرب، وأبراج شاطئ جميرا. كما يمكن للمقيمين الاستمتاع بالإبحار ودخول عام 2025 على متن عبّارة دبي، والتاكسي المائي، والعبرة، وسط مشهد ساحر لساحل دبي المزدان بالفنادق الفاخرة، والمناطق التراثية، والمعالم البارزة مثل جزر العالم.
المواعيد والرسوم
عبّارة دبي
الرسوم - تذكرة بقيمة 350 درهماً للدرجة الفضية، و525 درهماً للدرجة الذهبية. خصم 50% للأطفال من سن 2 إلى 10 سنوات، والدخول مجاني للأطفال أقل من 2 سنة.
المحطات - محطة مارينا مول (دبي مارينا)، ومحطة الغبيبة، ومحطة بلوواترز.
المواعيد - المغادرة بين الساعة 10 مساءً و10:30 مساءً، وتنتهي في الساعة 1:30 صباحاً.
التاكسي المائي
الرسوم - سعر الإيجار 3750 درهماً إماراتياً للتاكسي المائي الكامل.
المحطة - محطة مارينا مول (دبي مارينا).
المواعيد - المغادرة بين الساعة 10 مساءً و10.30 مساءً، والانتهاء في الساعة 1.30 صباحاً
العبرة
الرسوم: 150 درهماً إماراتياً للشخص الواحد، الدخول مجاني للأطفال دون سن الثانية.
المحطة - الجداف والفهيدي والغبيبة ومارينا مول (مرسى دبي).
المواعيد - المغادرة بين الساعة 10 مساءً و10:30 مساءً، وتنتهي في الساعة 1:30 صباحاً.