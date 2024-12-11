دبي تستقبل 2025 بعروض حصرية على وسائل النقل البحري

يمكن للمسافرين الاستمتاع بإطلالات خلابة على برج خليفة، وبلو واترز، وأتلانتس، وبرج العرب، وأبراج شاطئ جميرا. كما يمكن للمقيمين الاستمتاع بالإبحار ودخول عام 2025 على متن عبّارة دبي، والتاكسي المائي، والعبرة، وسط مشهد ساحر لساحل دبي المزدان بالفنادق الفاخرة، والمناطق التراثية، والمعالم البارزة مثل جزر العالم.

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