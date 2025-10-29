دبي تستعد لقمة النقل 2026 بمشاركة التاكسيات الطائرة والسيارات ذاتية القيادة

وأضاف الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل العام محمد مزغاني: “سيُصادف العام المقبل مرور 15 عامًا على آخر مرة استضافت فيها المدينة هذا الحدث في عام 2011. وحتى في ذلك الوقت، كانت دبي متقدمة للغاية في مجال النقل الحضري، ومنذ ذلك الحين، شهد نظام النقل العام فيها تطورًا مذهلًا”.