دبي تستعد لقمة النقل 2026 بمشاركة التاكسيات الطائرة والسيارات ذاتية القيادة

من المقرر أن تستضيف دبي العام المقبل قمة دولية للنقل العام، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مكانة المدينة كقائدة في تشكيل مستقبل التنقل الحضري، من خلال التعاون العالمي، وتطوير السياسات، وتقديم الحلول المبتكرة.
ومن المقرر عقد القمة، التي ينظمها الاتحاد الدولي للنقل العام، في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 21 إلى 23 أبريل 2026، حيث ستركز على بناء “نظام نقل عام مستدام وذكي يتمحور حول الإنسان”، بحسب ما أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي يوم الأربعاء.
ويأتي تنظيم القمة العالمية للنقل العام السنة القادمة في وقت تستعد فيه دبي لإطلاق "سيارات الأجرة ذاتية القيادة والتاكسيات الطائرة". وعندما سألت صحيفة الخليج تايمز ما إذا كان المشاركون في المؤتمر سيصلون إلى مقر الحدث باستخدام هذه المركبات المستقبلية لاستعراض رؤية دبي لمستقبل التنقل، لم تحدد الهيئة خططًا بعد، لكن أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، قال: “الطموح موجود، وسنطلق قريباً خدمات التاكسي الجوي”.
وأضاف بهروزيان، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس اللجنة المنظمة لقمة الاتحاد الدولي للنقل العام العالمية: “ما زلنا في مرحلة النقاش حول الطريقة التي سنستعرض بها هذه المشاريع المستقبلية”.
وتابع قائلاً: “لكن هذه الابتكارات مثل التاكسيات الطائرة والسيارات ذاتية القيادة لم تعد مستقبلية لأنها أصبحت موجودة بالفعل. ما نقوم به هنا هو تسلّم زمام المبادرة، ومن خلال ريادتنا سنتعلم ونمهد الطريق أمام مدن أخرى”.
وأضاف: “هدفنا هو رسم طريق مستقبل التنقل وحل التحديات المرتبطة به. الحلول التقليدية التي اُعتمدت قبل 10 أو 15 عامًا لم تعد صالحة اليوم. نحن نبحث عن حلول مبتكرة ليس فقط لدبي، ولكن لمدن العالم الأخرى أيضًا”.
وفي بيان منفصل، قال بهروزيان: “دبي اليوم تُعد نموذجًا عالميًا للابتكار والتطور التحويلي. فمنذ استضافتها الأولى لقمة الاتحاد الدولي للنقل العام في عام 2011، وحتى النسخة المقبلة في عام 2026، حققت الإمارة سلسلة ملحوظة من الإنجازات الاستراتيجية والمبادرات الطموحة في مجالات النقل العام والتنقل الذكي”.
من جانبه، قال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: “استضافة دبي لقمة الاتحاد الدولي للنقل العام 2026 تعكس جهود المدينة في تشكيل مستقبل التنقل وبناء نظام نقل عام مستدام وذكي يتمحور حول الإنسان”.
وأشار الطاير إلى أن نسبة استخدام وسائل النقل العام ارتفعت بشكل كبير من 6 في المئة فقط عام 2006 إلى 21.6 في المئة عام 2024.
وأضاف الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل العام محمد مزغاني: “سيُصادف العام المقبل مرور 15 عامًا على آخر مرة استضافت فيها المدينة هذا الحدث في عام 2011. وحتى في ذلك الوقت، كانت دبي متقدمة للغاية في مجال النقل الحضري، ومنذ ذلك الحين، شهد نظام النقل العام فيها تطورًا مذهلًا”.
وقال: “ستصبح دبي أول مدينة خارج أوروبا تستضيف القمة بصيغتها الجديدة. وأتطلع بشغف لاكتشاف الحلول الاستثنائية في مجال التنقل الحضري التي ستقدّمها المدينة للوفود عند وصولهم”.