دبي ترفع الحد الأدنى لأجرة التاكسي وتحدد رسوم جديدة لساعات الذروة﻿

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي يوم الأربعاء عن أجرة جديدة لسيارات الأجرة، تنطبق على الرحلات المحجوزة عبر التطبيقات الذكية. وأوضحت الهيئة أن هذه الأجرة لا تنطبق على العملاء الذين يستقلون سيارات الأجرة مباشرة على الطريق.

تحت الهيكل الجديد للأجرة، تم رفع الحد الأدنى لأجرة سيارات الأجرة من 12 درهمًا إلى 13 درهمًا. كما قدمت الهيئة أسعارًا جديدة لساعات الذروة ورسوم الحجز التي تختلف حسب يوم الأسبوع.

تحدد ساعات الذروة من 8 صباحًا إلى 9:59 صباحًا ومن 4 مساءً إلى 7:59 مساءً من الاثنين إلى الخميس. خلال هذه الأوقات، سيدفع ركاب سيارات الأجرة أجرة ثابتة قدرها 5 دراهم في بداية الرحلة، بغض النظر عن المسافة المقطوعة، بالإضافة إلى رسوم ساعات الذروة البالغة 7.5 درهم.

خارج ساعات الذروة، تبقى الأجرة الأساسية 5 دراهم، مع رسوم ساعات الذروة البالغة 4 دراهم. من الاثنين إلى الخميس، سيدفع المسافرون ليلاً أجرة أساسية قدرها 5.5 درهم، بالإضافة إلى رسوم إضافية قدرها 4.5 درهم.

يوم الجمعة، تكون ساعات الذروة من 8 صباحًا إلى 9:59 صباحًا ومن 4 مساءً إلى 9:59 مساءً. ستكون الأجرة الأساسية من 10 مساءً إلى 11:59 مساءً 5.5 درهم.

تختلف ساعات الذروة وغير الذروة في عطلات نهاية الأسبوع من حيث التوقيت والرسوم. يومي السبت والأحد، تكون ساعات الذروة من 4 مساءً إلى 9:59 مساءً ومن 10 مساءً إلى 11:59 مساءً. خلال الفترة الأولى، تكون الأجرة الأساسية 5 دراهم، بينما في الفترة الثانية، يدفع الركاب 5.5 درهم بالإضافة إلى الرسوم القياسية لساعات الذروة البالغة 7.5 درهم.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، خارج ساعات الذروة، يبقى سعر العلم 5 دراهم، مع رسوم 4 دراهم خلال ساعات الذروة. سيدفع الركاب الليليون (من منتصف الليل حتى الساعة 5:59 صباحًا) سعر علم 5.5 دراهم، بالإضافة إلى رسوم إضافية قدرها 4.5 دراهم.