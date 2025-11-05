دبي ترفع الحد الأدنى لأجرة التاكسي وتحدد رسوم جديدة لساعات الذروة﻿

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي يوم الأربعاء عن أجرة جديدة لسيارات الأجرة، تنطبق على الرحلات المحجوزة عبر التطبيقات الذكية. وأوضحت الهيئة أن هذه الأجرة لا تنطبق على العملاء الذين يستقلون سيارات الأجرة مباشرة على الطريق.
تحت الهيكل الجديد للأجرة، تم رفع الحد الأدنى لأجرة سيارات الأجرة من 12 درهمًا إلى 13 درهمًا. كما قدمت الهيئة أسعارًا جديدة لساعات الذروة ورسوم الحجز التي تختلف حسب يوم الأسبوع.
تحدد ساعات الذروة من 8 صباحًا إلى 9:59 صباحًا ومن 4 مساءً إلى 7:59 مساءً من الاثنين إلى الخميس. خلال هذه الأوقات، سيدفع ركاب سيارات الأجرة أجرة ثابتة قدرها 5 دراهم في بداية الرحلة، بغض النظر عن المسافة المقطوعة، بالإضافة إلى رسوم ساعات الذروة البالغة 7.5 درهم.
خارج ساعات الذروة، تبقى الأجرة الأساسية 5 دراهم، مع رسوم ساعات الذروة البالغة 4 دراهم. من الاثنين إلى الخميس، سيدفع المسافرون ليلاً أجرة أساسية قدرها 5.5 درهم، بالإضافة إلى رسوم إضافية قدرها 4.5 درهم.
يوم الجمعة، تكون ساعات الذروة من 8 صباحًا إلى 9:59 صباحًا ومن 4 مساءً إلى 9:59 مساءً. ستكون الأجرة الأساسية من 10 مساءً إلى 11:59 مساءً 5.5 درهم.
تختلف ساعات الذروة وغير الذروة في عطلات نهاية الأسبوع من حيث التوقيت والرسوم. يومي السبت والأحد، تكون ساعات الذروة من 4 مساءً إلى 9:59 مساءً ومن 10 مساءً إلى 11:59 مساءً. خلال الفترة الأولى، تكون الأجرة الأساسية 5 دراهم، بينما في الفترة الثانية، يدفع الركاب 5.5 درهم بالإضافة إلى الرسوم القياسية لساعات الذروة البالغة 7.5 درهم.
خلال عطلة نهاية الأسبوع، خارج ساعات الذروة، يبقى سعر العلم 5 دراهم، مع رسوم 4 دراهم خلال ساعات الذروة. سيدفع الركاب الليليون (من منتصف الليل حتى الساعة 5:59 صباحًا) سعر علم 5.5 دراهم، بالإضافة إلى رسوم إضافية قدرها 4.5 دراهم.
التغير في أسعار سيارات الأجرة في دبي يُعرف فعليًا بالتسعير الديناميكي. تتغير أسعار سيارات الأجرة بناءً على الطلب. يحدث ذلك عادةً خلال ساعات الذروة، عندما تزيد كثافة الركاب والازدحام المروري من وقت السفر. ترتفع الأسعار مؤقتًا لتعويض الوقت الإضافي والوقود (أو الكهرباء للمركبات الكهربائية) المطلوب لنقل الركاب. خلال الفترات الهادئة، عندما يكون الطلب أقل، تعود الأسعار إلى معدلاتها القياسية.
التسعير الديناميكي ليس جديدًا وقد تم تطبيقه منذ فترة طويلة من قبل شركات سيارات الأجرة. في دبي، يتم تحديد أسعار سيارات الأجرة بناءً على عوامل مثل نوع السيارة، وقت ومكان الالتقاط، مدة الرحلة، والمسافة المقطوعة.
كان الحد الأدنى القياسي للأجرة (سعر العلم) للحجوزات عبر الإنترنت 12 درهمًا حتى الآن، بالإضافة إلى 1.97 درهم لكل كيلومتر. تبدأ سيارات الأجرة في مطار دبي من 25 درهمًا، بينما تتراوح أسعار العلم للسيارات التي يتم إيقافها على الطريق بين 5 دراهم خلال ساعات غير الذروة و9 دراهم خلال ساعات الذروة.
وبالمثل، يتم تطبيق رسوم مواقف السيارات المتغيرة بشكل متزايد في بعض مناطق دبي، حيث تتغير الرسوم بناءً على الموقع، الوقت، والطلب لإدارة الازدحام وضمان التوافر.
رسوم سالك في دبي أيضًا متغيرة وبدأت من 31 يناير هذا العام. تتغير الأسعار طوال اليوم للمساعدة في إدارة الازدحام على الطرق المزدحمة.
خلال أيام الأسبوع، تكون الرسوم 6 دراهم خلال ساعات الذروة الصباحية (6 صباحًا إلى 10 صباحًا) وساعات الذروة المسائية (4 مساءً إلى 8 مساءً). بالنسبة لساعات غير الذروة، بين 10 صباحًا و4 مساءً، ومن 8 مساءً إلى 1 صباحًا، تكون الرسوم 4 دراهم.
في أيام الأحد، باستثناء العطلات الرسمية أو المناسبات الخاصة أو الأحداث الكبرى، تكون الرسوم 4 دراهم طوال اليوم ومجانية من 1 صباحًا إلى 6 صباحًا.
آخر مرة قامت هيئة الطرق والمواصلات بتعديل سعر العلم (الرسوم الأولية التي يتم تكبدها في بداية رحلة سيارة الأجرة) كانت في يناير 2024. ارتفعت الأسعار من 12 درهمًا إلى 20 درهمًا في بعض مناطق الالتقاط في أوقات معينة خلال الأحداث الكبرى.
تنطبق هذه الأسعار على سيارات الأجرة العادية وسيارات الأجرة هلا، ولكن فقط في أيام الأحداث الكبرى والمعارض والمؤتمرات الدولية في مواقع مثل مركز التجارة العالمي، مدينة إكسبو، والقرية العالمية.
خلال هذه الأحداث، تبدأ أجرة سيارات الأجرة من هذه المناطق من 20 درهم. في الأيام العادية، عندما لا توجد أحداث، تبدأ الأجرة من 12 درهم القياسية.
