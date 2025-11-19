دبي تدمج "التاكسي الجوي" في التصاميم العمرانية الجديدة

كما أكدت هيئة الطرق والمواصلات أن أول مهبط للطائرات العمودية في دبي، الواقع بجوار مطار دبي الدولي، قد اكتمل بنسبة 60% وهو في طريقه للجاهزية في أوائل عام 2026. ومن المتوقع أن تبدأ أربعة مهابط للعمل بحلول الوقت الذي تبدأ فيه خدمات سيارات الأجرة الجوية التجارية في وقت لاحق من العام المقبل.