دبي تدمج "التاكسي الجوي" في التصاميم العمرانية الجديدة

بدأ مطورو العقارات في دبي بالفعل في التخطيط لمباني جديدة ومجتمعات مع وصول إلى الأسطح للطائرات الجوية المستقبلية، حيث تسرع الإمارة استعداداتها لإطلاق تجاري في عام 2026، كشف مسؤول كبير في هيئة الطرق والمواصلات في معرض دبي للطيران 2025.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، صرحت هيئة الطرق والمواصلات أن التشغيل الأولي (المقرر في الربع الأول من عام 2026) سيكون على أساس تجريبي. سيكون هناك أشخاص من السلطات الحكومية والشركات (الذين سيصبحون الركاب الأوائل).
وفي حديثه في حلقة نقاش بعنوان "جاهزية دبي للتنقل الجوي المتقدم (AAM)"، قال أحمد بهروزيان، الرئيس التنفيذي لوكالة النقل العام في دبي، إن المطورين يتعاونون الآن مع هيئة الطرق والمواصلات في مرحلة التصميم المبكر للمشاريع القادمة لضمان إمكانية دمج مهابط الطائرات العمودية (vertiports) مباشرة في الأحياء السكنية والتجارية.
وقال بهروزيان: "نحن نتحدث بالفعل مع المطورين في وقت مبكر جدًا لأننا نريد أن تتناسب سيارات الأجرة الجوية بشكل طبيعي مع المجتمعات المستقبلية". "معظم المطورين حريصون للغاية. إنهم يريدون فهم كيفية ملاءمة التنقل الجوي، ويريدون أن يكونوا جزءًا من المرحلة التالية".
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية دبي الأوسع لضمان ألا يصبح التنقل الجوي مجرد خيار نقل فاخر، بل وسيلة عملية ومتاحة يمكن للمقيمين الوصول إليها سيرًا على الأقدام. وقال بهروزيان إنه في حين أن الخدمة سيتم إطلاقها على نطاق صغير، فإن الرؤية طويلة المدى هي إنشاء شبكة من مهابط الطائرات العمودية المدمجة في جميع أنحاء المدينة.
كما أكدت هيئة الطرق والمواصلات أن أول مهبط للطائرات العمودية في دبي، الواقع بجوار مطار دبي الدولي، قد اكتمل بنسبة 60% وهو في طريقه للجاهزية في أوائل عام 2026. ومن المتوقع أن تبدأ أربعة مهابط للعمل بحلول الوقت الذي تبدأ فيه خدمات سيارات الأجرة الجوية التجارية في وقت لاحق من العام المقبل.
وكشفت حلقة النقاش أيضًا أن دبي أكملت مؤخرًا أول رحلة اختبار لسيارة أجرة جوية من نقطة إلى نقطة، حيث قامت شركة جوبي أفييشن (Joby Aviation) بتحليق طائرتها الكهربائية من موقع اختبار مرغم إلى أرض معرض دبي للطيران في رحلة استغرقت 17 دقيقة. ووُصف الاختبار بأنه علامة فارقة رئيسية نحو تأهيل الطائرات. نموذج جديد للمدن المستقبلية
قال جو بن بيفيرت، الرئيس التنفيذي لشركة جوبي أفييشن، إن الهدف طويل المدى هو أن تكون مهابط الطائرات العمودية في نهاية المطاف على مسافة قريبة سيرًا على الأقدام من المنازل وأماكن العمل.
وقال: "حلمي هو أن يسير الناس من منازلهم إلى مهبط للطائرات العمودية، ويستقلوا طائرة، ويهبطوا في مكان مثالي على سطح مكتبهم". "سيستغرق الأمر وقتًا، لكن المدن ستعيد تنظيم نفسها حول التنقل الجوي، تمامًا كما أعادت تنظيم نفسها حول السيارات في السابق".
وأضاف دنكان ووكر، الرئيس التنفيذي لشركة سكاي بورتس (Skyports)، أن تطوير شبكة في دبي، إحدى أسواق العقارات الأكثر كثافة والأغلى في العالم، سيخلق نموذجًا للمدن العالمية الأخرى. وقال: "إذا تمكنا من القيام بذلك هنا، فيمكننا تصدير هذا النموذج إلى أي مكان".
أكد بهروزيان على أن قبول المجتمع أمر ضروري، مشيرًا إلى أن المخاوف العامة بشأن الضوضاء والسلامة يتم معالجتها من خلال الاختبارات والتوعية. وقال إن الطائرة أكثر هدوءًا بكثير من طائرات الهليكوبتر وستصبح أكثر هدوءًا مع تقدم التكنولوجيا.
تهدف دبي إلى إطلاق أولى عملياتها التجارية لسيارات الأجرة الجوية بحلول نهاية عام 2026، مع بدء رحلات الاختبار بقيادة طيار فقط في وقت سابق من العام. سيتم طرح الخدمة تدريجيًا، مع ربط المسارات من نقطة إلى نقطة بين المحاور الرئيسية قبل التوسع إلى شبكة أوسع.
وقال بهروزيان: "هدفنا هو تقديم خدمة آمنة وهادئة وميسورة التكلفة في نهاية المطاف للجمهور". "لكي ينجح هذا، يجب أن يتمكن الناس من الوصول إلى مهبط الطائرات العمودية بسهولة، ولهذا السبب يعد العمل مع المطورين مبكرًا أمرًا بالغ الأهمية".