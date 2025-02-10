النقل
دبي تدشن مركبة"ريل باص"الجديدة بسرعة 100 كم/ساعة بسعة 40 راكباً
وسيلة النقل العام الجديدة على شكل كبسولة، ويبلغ طولها 11.5 متراً وعرضها 2.65 متراً.
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن إطلاق مركبة جديدة من طراز"ريل باص" «rail Bus»، اليوم الاثنين، خلال القمة العالمية للحكومات.
ومن المقرر أن تسير المركبة بسرعة 100 كيلومتر في الساعة، وتحمل 40 راكباً في كل رحلة.
وسيكون شكل وسيلة النقل العام الجديدة على شكل كبسولة، ويبلغ طولها 11.5 متراً وعرضها 2.65 متراً.
وتم إطلاق rail bus بهدف أن تكون وسيلة نقل فعالة من حيث التكلفة وتساعد في تدفق حركة المرور بشكل أكثر سلاسة في جميع أنحاء المدينة.
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