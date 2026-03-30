دبي تدشن مرحلة النقل الذكي بالتشغيل التجاري لتاكسي "ذاتي القيادة"

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات يوم الاثنين الموافق 30 مارس أن دبي ستبدأ الآن الاستخدام التجاري لسيارات الأجرة ذاتية القيادة للعملاء في منطقتين بالإمارة.
ستتوفر الخدمة في منطقتي أم سقيم والجميرا، وذلك بالشراكة مع شركة "أبولو جو" وشركة "وي رايد".
وستكون مركبات "وي رايد" متاحة عبر تطبيق "أوبر"، بينما تتولى شركة "طلول للنقل" مهام إدارة الأسطول والعمليات.
وفي الوقت ذاته، ستقدم شركة "أبولو جو" — وهي شركة تابعة لشركة "بايدو" (Baidu) — خدمة التنقل الذاتي عبر تطبيق "أبولو جو" بالتعاون مع شركة تاكسي دبي.
تتضمن المرحلة الأولى من الإطلاق التجاري نشر 100 سيارة أجرة ذاتية القيادة ضمن شبكة النقل في دبي، مع خطط للتوسع التدريجي للأسطول خلال السنوات القادمة.
في الفترة التي سبقت الإطلاق، تم إجراء سلسلة من التجارب التشغيلية للمركبات ذاتية القيادة على طرق محددة في جميع أنحاء دبي لتقييم أداء النظام وضمان الجاهزية للانتشار ضمن البيئة المرورية للإمارة، وفقاً لأعلى معايير السلامة والعمليات.
تعمل المركبات ذاتية القيادة ضمن نظام متكامل مدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتقنيات الاستشعار المتقدمة، وأنظمة اتخاذ القرار المستقلة، مما يضمن تنقلاً آمناً وسلساً في البيئات الحضرية الحقيقية وعلى الطرق المفتوحة جنباً إلى جنب مع حركة المرور الحية.
كما تعمل هذه السيارات من خلال نظام برمجيات متكامل يعتمد على الذاء الاصطناعي، وخرائط رقمية عالية الدقة، وخوارزميات التعلم العميق، مما يتيح معالجة البيانات واتخاذ القرارات في الوقت الفعلي أثناء التشغيل.
وتمتلك المركبات القدرة على التفاعل بفعالية مع الظروف المرورية الديناميكية، بما في ذلك التقاطعات، والإشارات المرورية، والمشاة، والمركبات الأخرى، مع الالتزام التام بقوانين المرور.
هذا النظام مدعوم بخبرة تشغيلية واسعة، حيث سجل أسطول المشغل أكثر من 150 مليون كيلومتر من القيادة الآمنة وأتم أكثر من 10 ملايين رحلة ذاتية القيادة في مدن متعددة حول العالم.