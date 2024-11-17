دبي: تحسينات مرورية جديدة تقلل زمن الرحلة في 4 أحياء

وفي منطقة البرشاء جنوب، تعد التحسينات جزءاً من مشروع تطوير شارع حصة الأكبر، والذي سيستفيد منه حوالي 75 ألف نسمة. وتشمل التحسينات إضافة حارة ثالثة للانعطاف إلى اليسار عند تقاطع شارع حصة مع منطقة البرشاء جنوب، وتوسيع شارع حصة بمقدار حارتين على مسافة 1114 متراً، وزيادة إجمالي عدد الحارات إلى أربعة في كل اتجاه. وستؤدي هذه التغييرات إلى تحسين الوصول، وزيادة الطاقة الاستيعابية للحركة المرورية من 6000 إلى 9000 مركبة في الساعة، وتقليص أوقات الانتظار عند الإشارات من أربع دقائق إلى دقيقة واحدة.