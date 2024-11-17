دبي: تحسينات مرورية جديدة تقلل زمن الرحلة في 4 أحياء
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اليوم الأحد عن إطلاق مشروع لتوسيع شبكة الطرق وتحسين نقاط الوصول لأربعة أحياء.
وتهدف نقاط الدخول والخروج المطورة هذه - الواقعة على طول شارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الإمارات، وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وشارع حصة - إلى توفير وصول أكثر سلاسة من وإلى ند حصة، والعوير 1، والبرشاء جنوب، ووادي الصفا 3. ومن المتوقع أن تؤدي التحسينات، بمجرد اكتمالها، إلى زيادة سعة الطرق بنسبة 50 إلى 80 في المائة.
ومن أهم مميزات المشروع إضافة مدخل ومخرج جديدين لمنطقة ند حصة، مرتبطين بطريق الشيخ محمد بن زايد وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان. ويخدم الطريق المكون من حارتين، والقادر على التعامل مع 6000 مركبة في الساعة، مجتمعات مثل ند حصة، وورسان 4، وحدائق حصة، وواحة دبي للسيليكون، والتي يقطنها مجتمعة أكثر من 300 ألف نسمة.
وقال مطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: يمتد المشروع من تقاطعه مع طريق الخدمة الموازي لشارع الشيخ محمد بن زايد إلى تقاطعه مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، ويتضمن إنشاء طريق مزدوج في كل اتجاه بمحاذاة منطقة ند حصة، مع إنشاء دوار للوصول إلى كل من منطقة ند حصة ومجمع واحة دبي للسيليكون.
وأضاف أنه سيتم أيضاً تنفيذ تقاطع محكوم بإشارات ضوئية مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، الأمر الذي يسهم في خفض زمن الرحلة بنسبة 80% من 138 ثانية إلى 37 ثانية.
سيستفيد من هذا المشروع أكثر من 400 ألف من السكان لأنه "يتضمن أيضًا أعمال طرق شاملة وحلول مرورية لتحسين التنقل للسكان والزوار عبر هذه المجتمعات".
وعلى نحو مماثل، سيوفر طريق بطول 7.5 كيلومتر يربط بين العوير 1 وشارع الإمارات مساراً مباشراً لسكان المجتمع البالغ عددهم 50 ألف نسمة. وستضاعف نقاط الوصول الجديدة الطاقة الاستيعابية، حيث تستوعب 3000 مركبة في الساعة، مقارنة بـ 1500 مركبة حالياً.
وفي منطقة البرشاء جنوب، تعد التحسينات جزءاً من مشروع تطوير شارع حصة الأكبر، والذي سيستفيد منه حوالي 75 ألف نسمة. وتشمل التحسينات إضافة حارة ثالثة للانعطاف إلى اليسار عند تقاطع شارع حصة مع منطقة البرشاء جنوب، وتوسيع شارع حصة بمقدار حارتين على مسافة 1114 متراً، وزيادة إجمالي عدد الحارات إلى أربعة في كل اتجاه. وستؤدي هذه التغييرات إلى تحسين الوصول، وزيادة الطاقة الاستيعابية للحركة المرورية من 6000 إلى 9000 مركبة في الساعة، وتقليص أوقات الانتظار عند الإشارات من أربع دقائق إلى دقيقة واحدة.
كما ستشهد منطقة وادي الصفا 3 تحسينات كبيرة، بما في ذلك الوصول المباشر من طريق الشيخ محمد بن زايد للمركبات القادمة من طريق دبي العين. وتشمل الأعمال 4 كيلومترات من الطرق الداخلية ونقاط دخول جديدة لخدمة السكان بشكل أفضل. وسيؤدي هذا التحسين إلى تقليل مسافة السفر بمقدار 10 كيلومترات وتقليص وقت السفر من 10 دقائق إلى دقيقتين فقط.
وتنفذ هيئة الطرق والمواصلات حالياً مشروعاً لتعزيز الوصول إلى منطقة الورقاء من خلال استحداث مدخل ومخرج جديدين متصلين مباشرة بشارع الشيخ محمد بن زايد، ويهدف هذا المشروع إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية داخل وخارج المنطقة، حيث يتضمن المشروع توسعة شبكة الطرق الداخلية بمقدار 8 كيلومترات لاستيعاب أحجام المرور المتزايدة، ومن المتوقع أن يؤدي المشروع بعد اكتماله إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للطرق بنحو 5000 مركبة في الساعة، وتقليص أوقات السفر بنسبة 80% (من 20 دقيقة إلى 3.5 دقيقة فقط)، وتقصير مسافات السفر من 5.7 كيلومتر إلى 1.5 كيلومتر، ومن المقرر الانتهاء من العمل خلال عام واحد.
ويهدف المشروع إلى تحقيق فائدة مباشرة لأكثر من 350 ألف نسمة من سكان منطقة الورقاء من خلال تحسين كفاءة الدخول والخروج في منطقة الورقاء وتحسين شارع الورقاء 1، كما سيتم تطوير الدوارات الحالية إلى تقاطعات بإشارات مرورية بتصاميم متطورة لتخفيف الازدحام المروري، وزيادة الطاقة الاستيعابية لشارع الورقاء 1 بنسبة 30%.
كما تعمل الهيئة على تحسين الطرق الداخلية في الورقاء الثالثة والورقاء الرابعة، حيث سيتم إنشاء مسار للدراجات الهوائية بطول 16 كيلومتراً، يربط الورقاء بمسارات الدراجات الهوائية القريبة.