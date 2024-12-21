دبي: تحسينات مرورية تقلص زمن التأخير بنسبة 47%
انتهت هيئة الطرق والمواصلات في دبي من تنفيذ أعمال توسعة تقاطع شارع عمر بن الخطاب مع شارع آل مكتوم بطول 500 متر.
وتمت إضافة مسار خاص للمركبات القادمة من دوار برج الساعة باتجاه شارع الخليج، ومسار جديد للمركبات القادمة من شارع الخليج إلى برج الساعة عبر شارع عمر بن الخطاب.
كما تم تعزيز الطاقة الاستيعابية للمسار المخصص للمركبات المتجهة من شارع الخليج إلى شارع عمر بن الخطاب ثم إلى شارع نايف لاستيعاب عدد أكبر من المركبات وتحسين انسيابية الحركة المرورية.
وتساهم التحسينات المرورية في تقاطع شارعي عمر بن الخطاب وآل مكتوم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية على جانبي التقاطع، حيث تعمل هذه التحسينات على زيادة الطاقة الاستيعابية للتقاطع بأكثر من 20%، وتقليص متوسط زمن التأخير خلال ساعات الذروة المسائية بنسبة 47% من 160 ثانية إلى 75 ثانية.
خلال أعمال الطريق، أعطت هيئة الطرق والمواصلات الأولوية لسلامة مستخدمي الطريق من سائقي السيارات والمشاة، وتقليل الازدحام وطوابير المركبات في جميع مراحل المشروع.
وتتماشى هذه التحسينات مع استراتيجية هيئة الطرق والمواصلات الرامية إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتنظيم حركة المرور، وإعطاء الأولوية لسلامة مستخدمي الطرق في جميع أنحاء دبي.