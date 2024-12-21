دبي: تحسينات مرورية تقلص زمن التأخير بنسبة 47%

وتساهم التحسينات المرورية في تقاطع شارعي عمر بن الخطاب وآل مكتوم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية على جانبي التقاطع، حيث تعمل هذه التحسينات على زيادة الطاقة الاستيعابية للتقاطع بأكثر من 20%، وتقليص متوسط زمن التأخير خلال ساعات الذروة المسائية بنسبة 47% من 160 ثانية إلى 75 ثانية.