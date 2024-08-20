دبي: تحسينات مرورية تختصر الزمن 20% قبل إفتتاح المدارس

تم إضافة حارة بطول 255 متراً إلى طريق الخدمة للمركبات القادمة من تقاطع شارع الشيخ زايد مع طريق الحديقة (التقاطع الثاني) باتجاه الدوار المؤدي إلى شارع 13، ومن المتوقع أن يتحسن الانسيابية المرورية، وأن ينخفض زمن السفر إلى مجمع مدارس الصفا 1 بنسبة 20%.

تم إنشاء 22 موقفاً موازياً للسيارات بالقرب من مدرستي الصفا والاتحاد، بهدف تخفيف الازدحام خلال ساعات الذروة وتنظيم حركة المرور خلال أوقات صعود وعودة الطلاب.

وتم توسعة المخرج المؤدي إلى شارع الوصل من شارع 19، وذلك بإضافة حارة بطول 330 متراً، وتقليص عدد حارات الانعطاف إلى حارة واحدة، وتحسين الإشارة الضوئية عند تقاطع شارع الوصل مع شارع الوصل، وإضافة 18 موقفاً مقابل كلية جميرا.