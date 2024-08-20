دبي: تحسينات مرورية تختصر الزمن 20% قبل إفتتاح المدارس
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الثلاثاء، أنها استكملت تحسينات المرور في أربعة مواقع رئيسية داخل مجمع مدارس الصفا 1، وذلك قبل أسبوع من إعادة فتح المدارس في 26 أغسطس/آب الجاري.
وقال حمد الشحي، مدير إدارة الطرق بمؤسسة المرور والطرق في الهيئة : «من المتوقع أن يؤدي هذا التحسين إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية وتقليص زمن الرحلة بنسبة 20%».
وتشمل هذه التحسينات توسيع نقاط الدخول والخروج وإدخال تدابير تهدئة حركة المرور مثل إشارات المرور ومعابر المشاة.
ما هي تحسينات المرور؟
تم تنفيذ أعمال المرور في أربعة مواقع مختلفة.
تم إضافة حارة بطول 255 متراً إلى طريق الخدمة للمركبات القادمة من تقاطع شارع الشيخ زايد مع طريق الحديقة (التقاطع الثاني) باتجاه الدوار المؤدي إلى شارع 13، ومن المتوقع أن يتحسن الانسيابية المرورية، وأن ينخفض زمن السفر إلى مجمع مدارس الصفا 1 بنسبة 20%.
تم إنشاء 22 موقفاً موازياً للسيارات بالقرب من مدرستي الصفا والاتحاد، بهدف تخفيف الازدحام خلال ساعات الذروة وتنظيم حركة المرور خلال أوقات صعود وعودة الطلاب.
وتم توسعة المخرج المؤدي إلى شارع الوصل من شارع 19، وذلك بإضافة حارة بطول 330 متراً، وتقليص عدد حارات الانعطاف إلى حارة واحدة، وتحسين الإشارة الضوئية عند تقاطع شارع الوصل مع شارع الوصل، وإضافة 18 موقفاً مقابل كلية جميرا.
تم إنشاء مخرج إضافي للدوران على شارع الوصل، بالإضافة إلى تركيب إشارة مرورية ومعبر للمشاة.
وأضاف الشحي أن التحسينات الأخيرة في منطقة الصفا 1 تم تنفيذها بهدف خدمة مستخدمي الطريق، بما في ذلك مقدمي الخدمات من مجتمع الأعمال والطلاب ونحو 60 ألف نسمة من سكان المنطقة.
وتحرص هيئة الطرق والمواصلات على تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز كفاءة شبكة الطرق في دبي، بما يتماشى مع أهداف التنمية في المدينة واحتياجات مستخدمي الطرق. وتهدف هذه الجهود إلى ضمان انسيابية حركة المرور ورفع معايير السلامة على طرق دبي.