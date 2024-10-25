دبي تحتفل بيوم المواصلات العامة بجوائز نقدية وسبائك ذهبية
احتفالاً بيوم المواصلات العامة، تقدم هيئة الطرق والمواصلات في دبي لمستخدمي وسائل النقل العامة فرصة الفوز بجائزة قيّمة تصل إلى مليون نقطة نول+، وذلك يوم الجمعة 1 نوفمبر.
وإلى جانب نقاط نول+، سيتم تخصيص جوائز نقدية قيّمة للفائزين في تحدي "الرجل الغامض" على مدى ثلاثة أيام. وسيحصل الفائز في الأول من نوفمبر على سبيكة ذهبية وزنها 50 جراماً بالإضافة إلى جائزة نقدية بقيمة 10 آلاف درهم.
وتنطلق فعاليات يوم المواصلات العامة في دبي يوم الاثنين 28 أكتوبر وتستمر حتى يوم الجمعة 1 نوفمبر، حيث تُطلق هيئة الطرق والمواصلات مجموعة من الأنشطة والفعاليات احتفالاً بهذه المناسبة التي تُقام سنوياً تحت شعار "مسارك الأفضل، ينطلق بدبي نحو مستقبل أفضل".
وستقوم هيئة الطرق والمواصلات بتكريم الركاب الأكثر استخداماً لوسائل المواصلات العامة استناداً إلى ست فئات حيث سيتم اختيار ثلاثة فائزين من كل فئة ويُطلَقُ على كلِّ واحدٍ منهم لقب (بطل المواصلات العامة).
أما عن الجوائز، فسينال الفائز الأول مليون نقطة نول+، بينما سيحصل صاحب المركز الثاني على 500 ألف نقطة، ويحصل الثالث على 250 ألف نقطة. على أن يتم تكريم ثلاثتهم في حفل خاص.
ست فئات
الركاب الأكثر استخداماً لوسائل المواصلات العامة من عام 2009 حتى 1 نوفمبر 2024.
الركاب الأكثر استخداماً لوسائل المواصلات العامة في أسبوع يوم المواصلات العامة 2024.
موظفو هيئة الطرق والمواصلات الأكثر استخداماً لوسائل المواصلات العامة.
ذوو الهمم الأكثر استخداماً لوسائل المواصلات العامة.
كبار السن الأكثر استخداماً لوسائل المواصلات العامة.
الطلاب الأكثر استخداماً لوسائل المواصلات العامة.
ومن أبرز فعاليات يوم المواصلات العامة تحدي "الرجل الغامض"، حيث يتعين على المشاركين البحث عن "الرجل الغامض" في محطات المترو على مدار ثلاثة أيام، من الأربعاء 30 أكتوبر إلى الجمعة 1 نوفمبر. وسيتم الإعلان عن فائز واحد كل يوم وسيحصل على جائزة نقدية قدرها 10 آلاف درهم. وسيحصل الفائز المحظوظ يوم الجمعة 1 نوفمبر على سبيكة ذهب إضافية تزن 50 جراماً، إلى جانب جائزة نقدية بقيمة 10 آلاف درهم.
وقال عبدالله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لقطاع الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات: "شعار يوم المواصلات العامة هذا العام يدعوكم جميعاً، سكاناً وزواراً، للمساهمة في جعل دبي أفضل مدينة في العالم! وذلك من خلال اختيار وسائل المواصلات العامة التي تُقدمها هيئة الطرق والمواصلات، مثل المترو، والترام، والحافلات، والنقل البحري، أو حتى خيارات التنقل اللطيفة مثل الدراجات الهوائية والكهربائية، والمشي للوصول إلى محطات النقل العام في جميع أنحاء المدينة."