دبي تحتفل بيوم المواصلات العامة بجوائز نقدية وسبائك ذهبية

وقال عبدالله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لقطاع الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات: "شعار يوم المواصلات العامة هذا العام يدعوكم جميعاً، سكاناً وزواراً، للمساهمة في جعل دبي أفضل مدينة في العالم! وذلك من خلال اختيار وسائل المواصلات العامة التي تُقدمها هيئة الطرق والمواصلات، مثل المترو، والترام، والحافلات، والنقل البحري، أو حتى خيارات التنقل اللطيفة مثل الدراجات الهوائية والكهربائية، والمشي للوصول إلى محطات النقل العام في جميع أنحاء المدينة."