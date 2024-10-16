دبي: تجديد رخصة القيادة وسداد المخالفات بالتقسيط عبر أكشاك ذكية
ابتداءً من الأسبوع المقبل، أصبح بإمكان سكان دبي الذين يستخدمون خدمات هيئة الطرق والمواصلات سداد الدفعات على أقساط.
وقالت ميرة الشيخ، مدير الخدمات الرقمية في هيئة الطرق والمواصلات بدبي لصحيفة خليج تايمز، إن الهيئة أبرمت شراكة مع تطبيق التسوق والخدمات المالية تابي لترتيب تسهيلات التقسيط للعملاء الذين يستخدمون خدمات الهيئة عبر الأكشاك الذكية.
وأضافت: "سيكون لدى العملاء خيار اختيار خطة تقسيط سهلة لخدمة Tabby عبر أكشاك RTA الذكية عند إجراء المدفوعات مقابل الخدمات الرقمية التي تقدمها هيئة الطرق والمواصلات مثل تجديد رخصة المركبة ورخصة القيادة ودفع الغرامات. ويتم طرح هذه الخدمة لضمان إمكانية وصول جميع العملاء إلى مدفوعات هيئة الطرق والمواصلات".
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وتقدم أكشاك هيئة الطرق والمواصلات مجموعة من الخدمات، بما في ذلك دفع المخالفات، وإصدار رخصة القيادة والمركبات، وإصدار الشهادات وبطاقات المواقف الموسمية، وغيرها. وتعد هيئة الطرق والمواصلات من أوائل الجهات في دبي التي تقدم خطة التقسيط لعملائها. وتمتلك الهيئة 30 كشكاً ذكياً في مختلف أنحاء الإمارة.
وأضافت: «من خلال أكشاك الخدمة الذاتية الذكية التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، يستطيع المتعامل تجديد رخصة مركبته ورخصة القيادة وطباعتها على الفور، وتستغرق الرحلة بالكامل أقل من دقيقة».
تستخدم أكثر من 40 ألف علامة تجارية وشركة صغيرة حول العالم تقنية Tabby لتسريع النمو من خلال تقديم مدفوعات مرنة عبر الإنترنت وفي المتاجر. تعمل Tabby في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت.
وأضافت الشيخ: "نتوقع أن تبدأ خدمة "تابي" الأسبوع المقبل في مراكز خدمة العملاء التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، كما ندرس التوسع عبر كافة القنوات الرقمية في المستقبل القريب".