دبي: تجديد رخصة القيادة وسداد المخالفات بالتقسيط عبر أكشاك ذكية

وتقدم أكشاك هيئة الطرق والمواصلات مجموعة من الخدمات، بما في ذلك دفع المخالفات، وإصدار رخصة القيادة والمركبات، وإصدار الشهادات وبطاقات المواقف الموسمية، وغيرها. وتعد هيئة الطرق والمواصلات من أوائل الجهات في دبي التي تقدم خطة التقسيط لعملائها. وتمتلك الهيئة 30 كشكاً ذكياً في مختلف أنحاء الإمارة.