دبي تتفوق عالمياً في انسيابية المرور: 13.7 دقيقة لقطع 10 كيلومترات

يستغرق السفر لمسافة 10 كيلومترات في دبي 13.7 دقيقة في المتوسط، مما يجعل التنقل عبر المدينة أسرع من التنقل في المدن العالمية الكبرى. وتتفوق الإمارة على مدن مثل سيدني ومونتريال وبرلين وروما وميلانو في مؤشر توم توم لحركة المرور 2024 من حيث كفاءة تدفق حركة المرور.

سجلت دبي مؤشر وقت السفر (TTI) - وهو مقياس للازدحام - 1.23، متفوقة على المتوسط العالمي البالغ 1.3، حسبما كشفت هيئة الطرق والمواصلات يوم الأحد في احتفالها بالذكرى العشرين لتأسيسها.

وقالت الهيئة إن "البيانات تشير إلى أن مؤشر TTI انخفض بنسبة أربعة في المائة على مدى العقد الماضي - من 1.28 في عام 2014 إلى 1.23 في عام 2024 داخل المنطقة الحضرية".

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

وفقًا لدراسة أجرتها شركة ماكينزي وشركاه بتكليف من هيئة الطرق والمواصلات، فإن استثمار دبي طويل الأمد في أنظمة المرور الذكية والجسور وتصميم الطرق قد أحدث نقلة نوعية في معايير السلامة في جميع أنحاء الإمارة. فقد انخفض معدل الوفيات لكل 100,000 نسمة من 21.9 في عام 2006 إلى 1.8 في عام 2024، وهو أحد أشد الانخفاضات عالميًا.

وفي الوقت نفسه، ارتفع متوسط العمر المتوقع للسكان، بدعم من انخفاض الانبعاثات الضارة وتعزيز التنقل النشط من خلال وسائل النقل العام والمشي وركوب الدراجات.

وأشارت الدراسة أيضًا إلى أن معدل الوفيات المرتبطة بحوادث المرور في دبي انخفض بنحو 97% بين عامي 2007 و2024. وبحلول العام الماضي، كان معدل الوفيات في الإمارة أقل من معدل المدن المرجعية مثل ميلانو وميامي ومانشستر وتورنتو وبرلين.

إلى جانب الكفاءة والسلامة، حسّن تحوّل دبي في قطاع النقل جودة الحياة والصحة النفسية. فقد ساهم تقصير مسافات التنقل وانسيابية حركة المرور في تخفيف التوتر اليومي، بينما شجعت مشاريع المشاة وركوب الدراجات على اتباع أنماط حياة أكثر نشاطًا وصحة.

وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات إن هذا التقدم يؤكد كيف ساهمت استثمارات النقل في إعادة تشكيل الحياة في جميع أنحاء المدينة.

قال الطاير: "كل دقيقة تم توفيرها، وكل حادث تم منعه، وكل طن من الانبعاثات تم تخفيضه، ساهم في تحسين جودة حياة الناس". وأضاف: "دبي اليوم تُعتبر واحدة من أكثر مدن العالم راحةً وراحةً للعيش".

تشمل مشاريع هيئة الطرق والمواصلات المستقبلية الترام بدون مسارات، وأنظمة النقل المعلقة، والحافلات السريعة. ومن المبادرات الرئيسية الأخرى تطوير مسارات للمشاة ضمن مبادرة "ممشى دبي"، التي تهدف إلى تحويل الإمارة إلى مدينة صديقة للمشاة على مدار العام.

وستنفذ هيئة الطرق والمواصلات أيضاً سلسلة من مشاريع الطرق الاستراتيجية لتعزيز انسيابية حركة المرور وضمان الاتصال الفعال في جميع أنحاء الإمارة، بما في ذلك تطوير شارع أم سقيم، وشارع الوصل، وشارع جميرا، وشارع الشيخ زايد.