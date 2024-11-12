دبي تبدأ تشييد أول محطة للتاكسي الجوي
أعلن سموالشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، بدء إنشاء أول محطة للتاكسي الجوي بالقرب من مطار دبي الدولي.
وقال سموه ، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بدأنا تشييد أول مهبط للتاكسي الجوي في دبي بالقرب من مطار دبي الدولي".
وأضاف أن "المنشأة التي تمتد على مساحة 3100 متر مربع، ستتمتع بطاقة استيعابية تصل إلى 42 ألف هبوط و170 ألف راكب سنوياً. وستضم المرحلة الأولى محطات في وسط المدينة ودبي مارينا ونخلة جميرا، مع إطلاق الخدمات في عام 2026. وتواصل دبي تشكيل مستقبل التنقل العالمي بالتزامها الراسخ بالابتكار والسلامة والاستدامة".
ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل الرسمي لأول محطة للتاكسي الجوي في الربع الأول من عام 2026، وأن يتضمن المشروع الإطلاق الأولي لأربع محطات.
وستشمل المرحلة الأولى من الخدمة أربعة مواقع هبوط استراتيجية في دبي وهي مطار دبي الدولي، ووسط المدينة، ودبي مارينا، ونخلة جميرا.
وسيتم تصميمها وتطويرها بالتعاون مع Skyports وستتضمن مناطق مخصصة للإقلاع والهبوط ومرافق الشحن الكهربائي ومنطقة مخصصة للركاب وإجراءات أمنية.
وستساهم الخدمة الجديدة في تخفيف الازدحام المروري في دبي، حيث من المتوقع أن تقلل زمن السفر من مطار دبي الدولي إلى نخلة جميرا إلى 10 إلى 12 دقيقة فقط، مقارنة بالزمن الحالي الذي يتجاوز 45 دقيقة خلال أوقات الذروة.