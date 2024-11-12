دبي تبدأ تشييد أول محطة للتاكسي الجوي

وأضاف أن "المنشأة التي تمتد على مساحة 3100 متر مربع، ستتمتع بطاقة استيعابية تصل إلى 42 ألف هبوط و170 ألف راكب سنوياً. وستضم المرحلة الأولى محطات في وسط المدينة ودبي مارينا ونخلة جميرا، مع إطلاق الخدمات في عام 2026. وتواصل دبي تشكيل مستقبل التنقل العالمي بالتزامها الراسخ بالابتكار والسلامة والاستدامة".