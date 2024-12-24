دبي: بطاقة "نول" لدفع ثمن الدراجات الكهربائية

لدفع ثمن سكوتر كهربائي ببطاقة نول، يجب على المرء أولاً أن يكون لديه تطبيق مزود السكوتر الكهربائي المعتمد من هيئة الطرق والمواصلات. هناك، يمكنهم الاختيار من بين حزم مختلفة - بالساعة أو اليوم أو الشهر - من خلال ربط بطاقة نول الخاصة بهم عبر تقنية NFC على هواتفهم الذكية.