دبي: بطاقة "نول" لدفع ثمن الدراجات الكهربائية
أصبح بإمكان سكان دبي الذين يستخدمون الدراجات البخارية الإلكترونية المعتمدة من هيئة الطرق والمواصلات للتنقل في المدينة استخدام بطاقات نول الخاصة بهم لدفع ثمنها.
وقالت هيئة الطرق والمواصلات، الثلاثاء، إن هذه الخدمة متاحة الآن في جميع أنحاء الإمارة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصاد غير النقدي.
لدفع ثمن سكوتر كهربائي ببطاقة نول، يجب على المرء أولاً أن يكون لديه تطبيق مزود السكوتر الكهربائي المعتمد من هيئة الطرق والمواصلات. هناك، يمكنهم الاختيار من بين حزم مختلفة - بالساعة أو اليوم أو الشهر - من خلال ربط بطاقة نول الخاصة بهم عبر تقنية NFC على هواتفهم الذكية.
وقال صلاح الدين المرزوقي، مدير إدارة أنظمة التحصيل الآلي في قطاع دعم التكنولوجيا المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات: "قمنا بدمج بطاقة نول في منظومة دفع السكوتر الكهربائي في مناطق رئيسية، وخاصة بالقرب من محطات النقل العام.
"تتماشى هذه المبادرة مع رؤية هيئة الطرق والمواصلات لتعزيز الاتصال بين الوجهتين الأولى والأخيرة من خلال دمج وسائل النقل العام بسلاسة مع حلول التنقل المرنة. ومن خلال تقديم بطاقة نول كطريقة دفع مريحة، نهدف إلى تزويد المستخدمين بتجربة فعالة وسهلة الاستخدام."
يمكن استخدام بطاقة نول في أكثر من مجرد دفع ثمن وسائل النقل العام في جميع أنحاء المدينة. حيث تنشر هيئة الطرق والمواصلات على موقعها الإلكتروني قائمة بالمتاجر التي تقبل الدفع من خلال بطاقات نول. وتتضمن القائمة مجموعة واسعة من المؤسسات، من الصيدليات إلى محطات الوقود.