دبي: المدينة العالمية.. طرق آمنة ومسارات سالكة للطوارئ

بالنسبة للعديد من سكان "المدينة العالمية" في دبي، لم تكن الراحة هي أكبر مصدر للارتياح بعد إدخال نظام المواقف المدفوعة فحسب، بل كانت السلامة هي المكسب الأهم.

فعلى مدار سنوات، ذكر السكان أن الطرق الداخلية الضيقة كانت تكتظ بالشاحنات والحافلات والمركبات التجارية، التي كانت تصطف غالباً "مصدّاً بمصدّ" على جانبي الطريق. وهذا الأمر جعل من الصعب على مركبات الطوارئ المرور، وخلق مخاوف أمنية يومية.

وقال عبد الرحمن، أحد سكان "الحي الفرنسي": "في السابق، إذا اضطرت سيارة إسعاف أو شاحنة إطفاء لدخول مجمعنا، كانت تجد صعوبة بالغة. كانت الطرق أحياناً مسدودة بحافلات الفان والحافلات المخصصة لنقل الركاب المتوقفة لفترات طويلة. أحياناً حتى السيارات العادية كانت تمر بالكاد". وأضاف أن السكان كانوا يقلقون مما قد يحدث في حالة الطوارئ الحقيقية: "كنا نتساءل، ماذا لو حدث شيء خطير في وقت متأخر من الليل؟".

ومنذ بدء تطبيق نظام المواقف المدفوعة، أكد السكان أن الفرق أصبح واضحاً. وقالت فرح مالك، التي تعيش في "الحي الإيطالي" مع والديها المسنين: "يمكنك الآن رؤية مسارات مفتوحة بالفعل. في السابق، كانت المركبات تصطف بشكل متلاصق لدرجة أن المشاة كان عليهم السير بحذر شديد. أما الآن، فتبدو الطرق أوسع".

المركبات الطويلة كانت المشكلة الرئيسية

وأشار السكان أيضاً إلى أن الازدحام لم يكن سببه السيارات الخاصة فحسب، بل المركبات التجارية الكبيرة التي كانت تتوقف طوال الليل.

وقال سوريش كومار، مشرف توصيل يسكن في "الحي الإنجليزي"، إن شاحنات القطر ومركبات شركات التعبئة والنقل كانت منتشرة بكثرة. وأضاف كومار: "هذه الشاحنات ضخمة، وعندما كانت تتوقف على جانبي الطريق، كان الأمر يشكل خطورة. في الليل، كانت الرؤية ضعيفة، وكان على السيارات الصغيرة أن تحشر نفسها للمرور".

وأكد أن نظام المواقف المدفوعة دفع بهذه المركبات إلى الخارج: "هذه المركبات لا تنتمي إلى المناطق السكنية. الآن اختفت، وأصبحت الطرق تبدو منظمة".

"هكذا يجب أن تكون المناطق السكنية"

ويرى السكان أن خطوة إدخال المواقف المدفوعة لم تضف طرقاً جديدة أو توسع الشوارع، بل ببساطة أنهت "سوء الاستخدام" طويل الأمد للمساحات. وقالوا: "هذه المنطقة لم تُصمم أبداً لتكون مواقف للمركبات التجارية، وبمجرد توقف ذلك، بدأ كل شيء يعمل كما ينبغي".

ويعتقد الكثير من السكان أن هذا التغيير يظهر كيف يمكن لإدارة المواقف أن تحسن السلامة دون الحاجة إلى عمليات بناء ضخمة أو رقابة شرطية مكثفة. وقالت نبيلة: "هكذا يجب أن تعمل المناطق السكنية؛ طرق واضحة، وصول آمن، وضغط أقل".