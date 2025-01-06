دبي: السائقون يهدرون 35 ساعة بسبب الازدحام المروري في 2024

زاد عدد سكان إمارة دبي بأكثر من 134 ألف نسمة منذ بداية العام الحالي، ليصل العدد الإجمالي إلى 3.8 مليون نسمة. ومنذ يناير 2021، ارتفع عدد السكان بأكثر من 378 ألف نسمة، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تدفق المهنيين والعمال والمستثمرين الأجانب، نتيجة لنمو الاقتصاد بسرعة كبيرة بعد فترة الوباء.

أظهرت بيانات هيئة التعرفة المرورية في دبي (سالك) أن عدد المركبات المسجلة في المدينة ارتفع بنسبة 8.7% مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 4.3 مليون مركبة، وذلك نتيجة للنمو الاقتصادي العام في دبي.