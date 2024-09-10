دبي: الحجز المسبق لفحص المركبات..وداعاً للانتظار
أصبح بإمكان سائقي السيارات في دبي الآن تخطي الانتظار والطوابير عند قيامهم بحجز مواعيد فحص المركبات في مراكز التسجيل في القصيص والبرشاء من خلال نظام الحجز المسبق الجديد لهيئة الطرق والمواصلات.
وتساعد ميزة الحجز أصحاب المركبات على تجنب فترات الانتظار الطويلة، خاصة في الأيام المزدحمة وخلال ساعات الذروة. وخلال الفترة التجريبية، سيتم فرض رسوم بقيمة 100 درهم على العملاء الذين يزورون مراكز تسجيل في القصيص والبرشاء دون موعد مسبق.
ينطبق الحجز المسبق على العديد من الخدمات مثل فحص التجديد والتسجيل، وفحص التصدير مع لوحات الأرقام، في حين تظل الفحوصات الأخرى متاحة دون موعد مسبق.
واختارت هيئة الطرق والمواصلات مركزي تسجيل القصيص والبرشاء لإجراء التجربة، بسبب كونهما من أكبر مراكز فحص المركبات في دبي.
ويكمن الهدف من ذلك في تحسين تجربة مجموعة كبيرة من العملاء، وخاصة أولئك الذين اعتادوا على الزيارة دون مواعيد مسبقة. تم تصميم هذه المبادرة لتحسين جودة خدمة حيوية تخدم جزءاً كبيراً من السكان.
وتم إعفاء أصحاب الهمم وكبار السن من المواطنين والمقيمين من الحجز المسبق، وذلك ضمن جهود هيئة الطرق والمواصلات لتبسيط الوصول إلى الخدمات لهذه الفئات.
يمكن لسائقي المركبات حجز مواعيد فحص مركباتهم عبر تطبيق "RTA Dubai" الذكي أو الموقع الإلكتروني (www.rta.ae).
وستقوم هيئة الطرق والمواصلات بمراقبة مرحلة التجارب في هذه المراكز بعناية، وتقييم الأداء لتحديد نقاط القوة ومجالات التحسين بهدف تنفيذ حلول أكثر كفاءة.