دبي: الحجز المسبق لفحص المركبات..وداعاً للانتظار

ويكمن الهدف من ذلك في تحسين تجربة مجموعة كبيرة من العملاء، وخاصة أولئك الذين اعتادوا على الزيارة دون مواعيد مسبقة. تم تصميم هذه المبادرة لتحسين جودة خدمة حيوية تخدم جزءاً كبيراً من السكان.