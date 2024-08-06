دبي: استبدال الحافلات التقليدية بكهربائية في 4 مناطق

"لن يكون للحافلات الكهربائية أي تأثير سلبي مباشر على البيئة، فبعد إدخال الدفعة الأولى من الحافلات الكهربائية إلى أسطول هيئة الطرق والمواصلات من المتوقع أن تنخفض الانبعاثات الكربونية بنحو 3900 طن سنوياً".

وقال أحمد بهروزيان: "سيتم إعادة تدوير الحافلات الأصلية وفقاً للخطة الاستراتيجية لهيئة الطرق والمواصلات، بما يتماشى مع المعايير الصديقة للبيئة والاستدامة".