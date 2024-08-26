دبي: إنجاز المرحلة الثانية من مشروع التوصيل الجوي

وباستخدام قواعد البيانات الجغرافية المكانية، التي تتألف من خرائط ثلاثية الأبعاد لجميع المعالم والمرافق في المدينة، تهدف بلدية دبي إلى إنشاء بنية تحتية لأنظمة الطائرات بدون طيار "التي من شأنها أن تعزز اقتصاد دبي بشكل كبير"، بحسب ما قاله داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي، لصحيفة خليج تايمز في وقت سابق.