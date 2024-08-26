دبي: إنجاز المرحلة الثانية من مشروع التوصيل الجوي
أصبحت عملية توصيل البضائع عبر الطائرات بدون طيار في دبي أسهل مع إعلان بلدية دبي اليوم عن إنجاز المرحلة الثانية من مشروع "آفاق دبي".
وسيعمل المشروع على دمج المجال الجوي المنخفض الارتفاع في لوائح البناء باستخدام نظام المعلومات الجغرافية ثلاثي الأبعاد ومنصة تعاونية لأصحاب المصلحة. يتيح نظام المعلومات الجغرافية ثلاثي الأبعاد لمخططي المدن رسم خريطة للعالم الحقيقي باستخدام ثلاثة أبعاد، بما في ذلك العمق.
في هذا المشروع، سيتم استخدام نظم المعلومات الجغرافية ثلاثية الأبعاد لمواقع المطارات العمودية، والتي يمكن اعتبارها مطاراً تقليدياً مُداراً بزاوية 90 درجة. في دبي، سيتم استخدام المطارات والمدرجات العمودية الصغيرة لتسهيل توصيل البضائع بواسطة الطائرات بدون طيار وخدمات التوصيل الجوي الأخرى.
وباستخدام قواعد البيانات الجغرافية المكانية، التي تتألف من خرائط ثلاثية الأبعاد لجميع المعالم والمرافق في المدينة، تهدف بلدية دبي إلى إنشاء بنية تحتية لأنظمة الطائرات بدون طيار "التي من شأنها أن تعزز اقتصاد دبي بشكل كبير"، بحسب ما قاله داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي، لصحيفة خليج تايمز في وقت سابق.
وقال الهاجري لصحيفة "خليج تايمز" في وقت سابق، بعد اكتمال المرحلة الأولى من المشروع في نوفمبر 2023: "بمجرد اكتماله، من المقرر أن يعمل مشروع "آفاق دبي " على تحسين جاهزية دبي لاستخدام الطائرات بدون طيار وخدمات التوصيل الجوي بمسارات واضحة ومحددة جيداً... كما سيعزز المشروع معايير أمن وسلامة الملاحة الجوية مع تعزيز مناخ الاستثمار الملائم في قطاع الخدمات اللوجستية".
إن مزايا السرعة وعدم وجود فترات راحة وعدم وجود زحام تجعل من التسليم الجوي خياراً مناسباً. ومع ذلك، يجب على الشركات التي تسعى إلى توصيل البضائع إلى العملاء أن تضع في اعتبارها أيضاً الحاجة إلى تدابير الأمن السيبراني للتعامل مع المعلومات الحساسة مثل تفاصيل العملاء ومواقعهم.