دبي: إطلاق سيارات الأجرة الجوية نهاية 2025
من المتوقع أن تبدأ سيارات الأجرة الطائرة في دبي العمل في الربع الأخير من العام 2025، وستشمل الخدمة الجديدة مشاركة الرحلات الجوية، التي تجمع بين مشاركة الرحلات التقليدية وخدمات الطيران، لضمان نقل العملاء من منازلهم أو مكاتبهم إلى وجهاتهم النهائية.
وأكد "تايلر تريروتولا"، المدير العام لشركة سيارات الأجرة الجوية "جوبي أفياشن"، التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها، هذا الأمر يوم الاثنين، في بداية المؤتمر والمعرض العالمي لأنظمة النقل الذكية الذي يستمر خمسة أيام في دبي.
أعلن تريروتولا أنهم قرروا تقديم موعد إطلاق سيارة الأجرة الجوية الكهربائية من شركة جوبي من عام 2026 إلى نهاية عام 2025. وأكد لصحيفة خليج تايمز أنهم وقعوا اتفاقية مع أوبر لنقل العملاء من نقطة انطلاقهم إلى أي من الموانئ العمودية الأربعة في دبي، ثم من الميناء العمودي إلى وجهتهم النهائية.
وفي البداية، ستتولى شركة "سكاي بورتس إنفراستراكتشر" (سكاي بورتس) إنشاء أربعة مطارات عمودية تقع في مطار دبي الدولي، ونخلة جميرا، ووسط مدينة دبي، ودبي مارينا. وقال تريروتولا إن الرحلة النموذجية من مطار دبي الدولي إلى نخلة جميرا من المتوقع أن تستغرق 10 دقائق فقط بسيارة أجرة جوية، على عكس حوالي 45 دقيقة بالسيارة.
وأضاف تريتولا أن حجز سيارة أجرة جوية سيكون من خلال تطبيق الهاتف المحمول، وستكون أوبر بمثابة الحل للميل الأول والأخير.
والأسبوع الماضي، قدمت شركة جوبي Jطلباً لتكون أول شركة تحصل على اعتماد لتشغيل سيارات الأجرة الجوية في دبي.
شهادة مشغل الطيران هي أحد المتطلبات التي أصدرتها الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة (GCAA) لتشغيل النقل الجوي التجاري في الدولة.
وفي فبراير/شباط من هذا العام، وقعت شركة جوبي اتفاقية نهائية مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي لإطلاق خدمات التاكسي الجوي في المدينة. وأعقب ذلك في أبريل/نيسان مذكرة تفاهم متعددة الأطراف مع دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.