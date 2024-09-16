دبي: إطلاق سيارات الأجرة الجوية نهاية 2025

وفي فبراير/شباط من هذا العام، وقعت شركة جوبي اتفاقية نهائية مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي لإطلاق خدمات التاكسي الجوي في المدينة. وأعقب ذلك في أبريل/نيسان مذكرة تفاهم متعددة الأطراف مع دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.