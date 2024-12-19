دبي: إطلاق خدمة سيارات الأجرة عبر"بولت" في 2025

"عندما تطرح تطبيقاً جديداً يتعلق بالتنقل، فإن ذلك يخلق ضجة إيجابية في المدينة، مما يضع ضغطاً على المنافسين الآخرين. وبالتالي، فإن شركة تاكسي دبي DTC ستستفيد مالياً، كما سيستفيد العملاء والسائقون من الخدمات الجيدة والخبرة. لقد بدأنا في الاستحواذ على بعض أسهمهم."

ألمح رئيس شركة تاكسي دبي DTC إلى أنهم منفتحون على شراء حصة في (بولت) Bolt، بشرط أن تقرر طرح أسهمها للاكتتاب العام في المستقبل.