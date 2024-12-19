دبي: إطلاق خدمة سيارات الأجرة عبر"بولت" في 2025
قال مسؤول كبير في شركة تاكسي دبي، اليوم الخميس، إن خدمات سيارات الأجرة الاعتيادية قد تبدأ عبر تطبيق "بولت" الجديد لتأجير السيارات في الربع الأول من عام 2025.
وقال منصور رحمة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي، لصحيفة "خليج تايمز" يوم الخميس: "نحن نعمل مع زملائنا في هيئة الطرق والمواصلات لتقديم خدمة سيارات الأجرة عبر التطبيق. نحن نركز فقط على الإمارات العربية المتحدة ودبي بشكل خاص. إذا رغبت شركة بولت في التوسع خارج الإمارات العربية المتحدة وترغب في أن نكون شركاء، فنحن منفتحون على ذلك."
انطلقت منصة بولت في الإمارات العربية المتحدة في عيد الاتحاد، لكنها تقدم حالياً خدمات الليموزين بشكل أساسي. وانضم إلى المنصة نحو 12 ألف سائق و160 شركة ليموزين. ومع التكامل الكامل لأسطول مؤسسة تاكسي دبي الواسع، قد تكون بولت في طريقها لتصبح أكبر مزود لخدمات حجز المركبات إلكترونياً في الإمارات.
وأضاف: "رغم أننا أطلقنا الخدمة منذ ثلاثة أسابيع فقط، إلا أن الاستجابة فاقت توقعاتنا من حيث عدد السائقين الذين انضموا إلينا وعدد السيارات والشركات التي تعاونت معنا. لقد صدمنا بعدد العملاء الذين يستخدمونها. حتى الآن، لدينا 160 شركة ليموزين من أصل نحو 200 شركة في دبي".
وقال الفلاسي إنه سيتم قريباً إطلاق مشروع تاكسي لندن أيضا كمشروع تجريبي.
وأكد أن "بولت" أكثر ملاءمة للركاب وفائدة للسائقين.
وتغطي خدمات (بولت) Bolt أكثر من 600 مدينة في أكثر من 50 دولة، وتقدم حلول تنقل متنوعة، بما في ذلك، الطلب الإلكتروني، وتوصيل الطعام والبقالة، وتأجير السكوتر والدراجات الإلكترونية، وتأجير السيارات على المدى القصير، وخدمات الليموزين، وتوصيل الطعام.
وفيما يتعلق بإدخال خدمة مشاركة ركوب السيارات، قال إن هذه الخدمات سيتم تقديمها في الوقت المناسب.
وفي المستقبل، ستمتد بصمة بولت إلى ما هو أبعد من دبي، لتصل إلى الإمارات الأخرى والقطاعات العمودية الجديدة.
شركة تاكسي دبي مفتوحة لعدد أكبر من اللاعبين.
وقال الفلاسي إن شركة تاكسي دبي منفتحة على دخول المزيد من الشركاء في مجال منصة تطبيقات النقل التشاركي.
وأضاف أنه تم إنشاء شركة فرعية جديدة للتكنولوجيا لتوسيع الشراكات مع شركات التكنولوجيا وتطبيقات نقل الركاب.
وأضاف أن المنافسة مفيدة للشركات وكذلك للعملاء والسائقين.
"عندما تطرح تطبيقاً جديداً يتعلق بالتنقل، فإن ذلك يخلق ضجة إيجابية في المدينة، مما يضع ضغطاً على المنافسين الآخرين. وبالتالي، فإن شركة تاكسي دبي DTC ستستفيد مالياً، كما سيستفيد العملاء والسائقون من الخدمات الجيدة والخبرة. لقد بدأنا في الاستحواذ على بعض أسهمهم."
ألمح رئيس شركة تاكسي دبي DTC إلى أنهم منفتحون على شراء حصة في (بولت) Bolt، بشرط أن تقرر طرح أسهمها للاكتتاب العام في المستقبل.
خدمات جديدة
وتستكشف الشركة المدرجة في دبي مرافق جديدة سيتم إطلاقها في المستقبل القريب.
وأضاف الفلاسي، مستشهداً بمثال، أنه سيتم نقل خيار أصحاب الهمم من تطبيق دي تي سي إلى بولت، وجاري دراسة المزيد من التغييرات.
"وافقت مؤسسة دبي للمواصلات يوم الأربعاء على خطتها الاستراتيجية الخمسية المتعلقة بالنمو وزيادة الإيرادات. وقال: 'لدينا مشاريع ومبادرات مختلفة، ونعمل أيضاً على خطة نمو طموحة للمؤسسة. نحن نواصل البحث عن الفرص.'"
"وقال الفلاسي إن مؤسسة تاكسي دبي ستستفيد من استثمار حكومة دبي مليارات الدراهم في تطوير البنية التحتية، حيث ستعزز هذه المشاريع انسيابية المرور وتسهل نقل الركاب."