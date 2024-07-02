دبي:تجديد الرخصة وتسجيل المركبات عبر الهواتف المحمولة
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي يوم الثلاثاء 2 يوليو أن بإمكان بعض السائقين الآن تجديد رخصة القيادة وتسجيل المركبات عبر الهواتف المحمولة.
ويمكن لمستخدمي Samsung الآن إضافة معلومات تسجيل السيارة ورخصة القيادة الخاصة بهم مباشرة إلى Samsung Wallet الخاصة بهم من خلال تطبيق RTA.
وأصدرت الهيئة نسخة جديدة من تطبيقها الرسمي في شهر مايو، مما يقدم للمستخدمين طريقة مبسطة وسهلة للوصول إلى خدماتها.
وأشارت هيئة الطرق والمواصلات إلى أن "التكامل يلغي الحاجة إلى تطبيقات متعددة ويوفر منصة مركزية لإدارة المستندات المهمة المتعلقة بالنقل".
يحتوي الإصدار الجديد من تطبيق هيئة الطرق والمواصلات على لوحة تحكم مخصصة، تجمع الخدمات في شاشة واحدة للتنقل السلس والمريح. يسهل حل النافذة الواحدة هذا على المستخدمين تجديد سيارتهم ورخصة قيادتهم، بالإضافة إلى شراء تذاكر مواقف السيارات دون أي متاعب.
وأكدت ميرة الشيخ، مديرة الخدمات الذكية في هيئة الطرق والمواصلات، أن جميع البيانات "يتم الحفاظ عليها وفقًا لأعلى معايير الأمان والخصوصية، مما يؤكد التزام كل من هيئة الطرق والمواصلات وسامسونج بالحفاظ على ثقة المستخدم".
وتابعت: "من خلال الهواتف الذكية، سنحدث ثورة في التنقل الحضري والتقدم نحو المستقبل الرقمي، بما يتماشى مع رؤية دبي لتصبح أذكى مدينة في العالم".
وأضاف فادي أبو شامات، رئيس قسم تجربة الهاتف المحمول في سامسونج الخليج للإلكترونيات: "يأتي هذا التكامل مع ضمان مجموعة أمان Knox القوية ذات المستوى العسكري، مما يؤكد التزامنا الثابت بإعطاء الأولوية للأمن وحماية خصوصية بيانات المستهلك".
وقدمت هيئة الطرق والمواصلات في أكتوبر من العام الماضي خدمة nolPay الرقمية لمستخدمي سامسونج الذين يستخدمون مترو دبي أو أي وسيلة نقل عام في دبي، بحيث يمكنهم الاستفادة من هواتفهم الذكية أو ساعتهم الذكية لدفع تكاليف النقل. يمكن أيضاً استخدام بطاقة نول الرقمية في متاجر البيع بالتجزئة ومحلات البقالة والحدائق العامة والمتاحف وغيرها.