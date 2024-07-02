دبي:تجديد الرخصة وتسجيل المركبات عبر الهواتف المحمولة

وقدمت هيئة الطرق والمواصلات في أكتوبر من العام الماضي خدمة nolPay الرقمية لمستخدمي سامسونج الذين يستخدمون مترو دبي أو أي وسيلة نقل عام في دبي، بحيث يمكنهم الاستفادة من هواتفهم الذكية أو ساعتهم الذكية لدفع تكاليف النقل. يمكن أيضاً استخدام بطاقة نول الرقمية في متاجر البيع بالتجزئة ومحلات البقالة والحدائق العامة والمتاحف وغيرها.