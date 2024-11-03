دبي:إجراءات صارمة لخفض وفيات الحوادث بتقنيات ذكية

كما استعرض أداء فرق التنفيذ المختلفة، بما في ذلك تلك التي تركز على المشاة، ووسائل النقل العام، والدراجات الهوائية والسكوتر. وفي أوائل أكتوبر، ابتهج السكان عندما أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي رفع حظر السكوتر الكهربائي في المترو. وأشاد كل من مستخدمي السكوتر الكهربائي وخبراء النقل بهذه الخطوة، مشيرين إلى التطبيق العملي والكفاءة والقيمة الاقتصادية لهذا النمط من النقل.