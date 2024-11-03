دبي:إجراءات صارمة لخفض وفيات الحوادث بتقنيات ذكية
في حين تسعى دبي باستمرار إلى جعل النقل اليومي آمناً ومتاحاً للجميع، تقوم الإمارة بشكل متكرر بتحديث البنية التحتية، وتفرض عقوبات على المخالفين لمعايير السلامة الصارمة.
ومؤخراً، أقرت الإمارة قانوناً جديداً للمرور، حدد العقوبات على 14 مخالفة مختلفة. وتشمل بعض هذه المخالفات غرامات باهظة على عبور الشارع من دون ترخيص، وحجز المركبة لمدة 30 يوماً في حالة استخدام الهاتف أثناء القيادة، أو متابعة السيارات عن قرب، أو الانحراف المفاجئ.
وقالت شرطة دبي، اليوم الأحد، إن القائد العام، الفريق عبدالله خليفة المري، اطلع على سير العمل في الإدارة العامة للمرور، وأشاد بجهودهم في الحفاظ على الأمن والسلامة على طرق الإمارة.
واستعرضت الإدارة خلال اللقاء المؤشرات الاستراتيجية التي تهدف إلى خفض وفيات الحوادث المرورية لكل 100 ألف نسمة، من خلال استخدام أحدث التقنيات الذكية، مثل الذكاء الاصطناعي، والاعتماد على المتخصصين المؤهلين لإدارة حركة المرور بشكل فعال.
ويعد خفض الوفيات الناجمة عن حوادث المرور هدفاً تسعى إليه مختلف مناطق الإمارات. ففي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت شرطة الشارقة عن انخفاض الوفيات الناجمة عن حوادث المرور بنسبة 15% لكل 100 ألف نسمة خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ورافق ذلك انخفاض في الحوادث المرورية بنسبة 9% لكل 10 آلاف مركبة.
كما اطلع اللواء المري، ضمن الزيارة التفقدية السنوية التي يقوم بها القائد العام لشرطة دبي للإدارة العامة للمرور، على إحصائيات المخالفات المرورية لعام 2023، بما في ذلك المناطق التي سجلت أعلى المخالفات، والمخالفات الأكثر تسجيلاً، وأنواع المركبات الأكثر تورطاً.
كما استعرض أداء فرق التنفيذ المختلفة، بما في ذلك تلك التي تركز على المشاة، ووسائل النقل العام، والدراجات الهوائية والسكوتر. وفي أوائل أكتوبر، ابتهج السكان عندما أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي رفع حظر السكوتر الكهربائي في المترو. وأشاد كل من مستخدمي السكوتر الكهربائي وخبراء النقل بهذه الخطوة، مشيرين إلى التطبيق العملي والكفاءة والقيمة الاقتصادية لهذا النمط من النقل.
كما تعرف المري على الحملات المرورية التي نفذتها الإدارة خلال العام الماضي، ومن بينها الحملات الخاصة بسلامة المشاة، والانحراف المفاجئ، وسلامة العودة إلى المدارس، ومخاطر السرعة، وأهمية الحفاظ على مسافة الأمان، إلى جانب مبادرة رمضان بلا حوادث.
وبلغ عدد المستفيدين من الحملات المرورية 125.393 مستفيداً، منهم 29.455 مستفيداً حضروا محاضرات مرورية، و95.938 مستفيداً قاموا بزيارات ميدانية للمعارض ومراكز الشرطة، كما شاركت الإدارة العامة للمرور في 432 فعالية هذا العام، منها 194 موكباً رسمياً.
وفي ختام الزيارة كرم المري المتعاونين والشركاء مع الإدارة العامة للمرور لإسهاماتهم في إنجاح فعالياتها وبرامجها ومبادراتها.