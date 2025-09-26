"خليج تايمز" تختبر تاكسي دبي الجديد: قيادة ذاتية... مع جلسة تدليك مجانية

إن عصر المركبات ذاتية القيادة التي تسير في شوارع دبي يأتي أسرع مما نعتقد - ولن يأتي مع رحلة آمنة ومريحة فحسب، بل "قليل من التدليل أيضًا".
مع إطلاق أسطول سيارات أجرة بايدو أبولو جو ذاتية القيادة العام المقبل، لن يقتصر الأمر على حجز رحلة للركاب فحسب، بل سيتسنى لهم أيضًا الحصول على "تدليك مجاني". نعم، يمكن للركاب الاسترخاء والاستمتاع بتدليك مماثل لما اختبره مراسل صحيفة "خليج تايمز" عندما كان من بين الصحفيين المختارين الذين دعتهم هيئة الطرق والمواصلات في دبي وبايدو يوم الخميس (25 سبتمبر) لتجربة سيارة الأجرة ذاتية القيادة ضمن فعاليات مؤتمر دبي العالمي وتحدي النقل ذاتي القيادة.
وكان المسار متفق عليه مسبقًا على طول شارع جميرا - علمًا بأن تشغيل سيارات الأجرة ذاتية القيادة في دبي لا يزال في مرحلة تجريبية، ولا توجد سوى مناطق محددة، بما في ذلك جميرا وأم سقيم، حيث يمكن للشركات الثلاث - Pony.ai وWeRide وApollo Go (Baidu) - التي تتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات اختبار سيارات الأجرة ذاتية القيادة الخاصة بها.
انطلقت التجربة من موقف سيارات مسجد جميرا، وقطعت مسافة أربعة كيلومترات على شارع جميرا قبل العودة إلى نقطة البداية. كانت الساعة منتصف النهار، وكانت حركة المرور على الطريق خفيفة إلى متوسطة. استطاعت سيارة أجرة أبولو جو الوصول إلى سرعة قصوى بلغت 72 كيلومترًا في الساعة، ونجحت في تغيير مساراتها بكفاءة.
لا يزال هناك سائق بشري خلف عجلة القيادة من أجل السلامة - لكن ليانج تشانج، المدير الإداري لشركة أبولو جو في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، قال إنه عندما تبدأ العمليات التجارية العام المقبل، لن يكون هناك سائقون عندما يحجز الركاب خدمة سيارات الأجرة الكهربائية بالكامل حسب الطلب.
وقال خالد العوضي، مدير إدارة أنظمة النقل في هيئة الطرق والمواصلات، لصحيفة "خليج تايمز" في وقت سابق، إن سيارات الأجرة الروبوتية ستُطرح للجمهور في الربع الأول من العام المقبل.
وفقًا لتشانغ، لدى أبولو جو أسطولٌ حاليٌّ من 50 مركبة ذاتية القيادة من طراز RT6 أو الجيل السادس، تُجري اختباراتٍ على الطرق المفتوحة في مناطق مُخصصة في دبي، بما في ذلك جميرا وزعبيل ودبي فستيفال سيتي، منذ أغسطس من هذا العام. وهذه هي المرة الأولى التي تعمل فيها أبولو جو من بايدو خارج الصين، حيث تُشغّل عملياتٍ ذاتية القيادة بالكامل بنسبة 100% في 10 مدن.
وقالت الشركة إن الخطة هي توسيع الأسطول إلى أكثر من 1000 مركبة ذاتية القيادة بالكامل خلال السنوات الثلاث المقبلة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
منصة حجز سيارات أجرة أبولو جو الإلكترونية غير متاحة بعد. يشبه استخدام سيارة أجرة أبولو جو استخدام سيارات الأجرة بنظام الدفع بالدقيقة في دبي: لا يوجد مفتاح، ولا يمكن الوصول إلى السيارة إلا برمز سري.
مساحة سيارة الأجرة ذاتية القيادة واسعة. تحتوي على أربعة مقاعد، لكن تشانغ قال إن أبولو جو لا تتسع إلا لثلاثة ركاب فقط - واحد في الأمام واثنان في الخلف - أما مقعد "السائق" المعتاد، فهو محظور على البشر استخدامه إلا خلال المرحلة التجريبية، عندما لا يزال أبولو جو يجمع البيانات.
في الصين، وكما ذكرت كاثي فو من بايدو لصحيفة خليج تايمز ، فإن أبولو جو مُتحكم به صوتيًا بالكامل، ويمكن للركاب بدء الرحلة بقول "نيهاو لوبو". ولا تزال بايدو تعمل على دمج الأوامر الصوتية في أسطولها في الإمارات العربية المتحدة.
لبدء الرحلة ذاتية القيادة، لن تتحرك مركبة Apollo Go إلا بعد أن يربط جميع الركاب أحزمة الأمان الخاصة بهم.
وإليكم الجزء الأفضل: المقاعد الخلفية تُستخدم أيضًا ككراسي تدليك. يمكن للركاب الاختيار من بين ثلاثة مستويات وأنماط تدليك، بما في ذلك "الموجة"، حيث يهتز التدليك من القاعدة إلى الأعلى والخلف؛ و"الفراشة"، حيث يتم تدليكها بالتناوب يمينًا ويسارًا؛ والتدليك "اللطيف" المسمى "المشي على المنصة".
مرة أخرى، في الصين يتم تنشيط خيار التدليك صوتيًا، ويتم الوصول إلى الخيار المتوفر في دبي باستخدام لوحة التحكم في المقعد الخلفي.
وقال تشانغ: "تقدم أبولو جو خبرة تشغيلية لا مثيل لها وتكنولوجيا القيادة الذاتية المتقدمة، مع سجل يبلغ 200 مليون كيلومتر من القيادة الآمنة، و14 مليون رحلة ذاتية القيادة مقدمة للجمهور، ونشر حضري بدون سائق بنسبة 100٪ في الصين".
وصلت مركبة أبولو جو إلى المستوى الرابع من قدرات القيادة الذاتية، ما يعني أنها قادرة على العمل في وضع القيادة الذاتية في معظم الظروف. تتمتع المركبة بقوة حوسبة تبلغ 1200 تريليون عملية في الثانية (TOPS)؛ بالإضافة إلى 38 مستشعرًا (8 ليدار، 12 كاميرا) لتوفير إدراك بيئي شامل. كما تحتوي على أربع كاميرات داخلية.
في دبي، تُجرى اختبارات يومية في جميرا، ومنطقة زعبيل، ودبي فستيفال سيتي. وصرح تشانغ بأن سيارات أجرة أبولو جو اجتازت اختبارات مكثفة واعتمادًا في الصين، حيث كانت تسير في ظروف جوية قاسية. وأعرب عن ثقته بقدرة سيارات الأجرة على تحمل درجات الحرارة المرتفعة خلال أشهر الصيف الحارة.
صُنعت السيارة ذاتية القيادة من الصفر في الصين بواسطة شركة Jiangling Motors، الشركة المصنعة للمعدات الأصلية. وأشار تشانغ إلى عدم إجراء أي تعديلات على مكوناتها، وأن كل ما يقومون به هو تعديل برنامج السيارة وخوارزميتها للتكيف مع الظروف المحلية. وأضاف تشانغ أن أحد الفروق الواضحة بين القيادة في الصين ودبي هو وجود الدوارات.
في غضون ذلك، تحدثت صحيفة "خليج تايمز" مع خبير السلامة المرورية الإماراتي الدكتور مصطفى الداح، الذي كان من أوائل من جربوا قيادة سيارة الأجرة ذاتية القيادة. قال: "كان من غير الطبيعي رؤية عجلة القيادة وهي تدور بشكل عكسي. كان التصحيح المستمر يمينًا ويسارًا أمرًا مزعجًا للغاية، فلم أكن معتادًا على رؤيته، وهو يتحرك بالطريقة الطبيعية".
لم يكن الدوران بطيئًا، بل ازداد تسارعه بسرعة كبيرة. ومن الحوادث اللافتة الأخرى توقف سيارة أمامنا، وتغيير مسار سيارة أبولو، ولكن لم تكن هناك سوى مسافة ضئيلة بين السيارتين، أضاف ألداه، مشيرًا إلى أنه "ربما يمكن تعديل هذه الخاصية عند تعديل خوارزمية السيارة. لأنك لن تعرف أبدًا متى سيفتح الراكب في السيارة الأخرى الباب فجأة".
لأغراض السلامة، أقترح وضع لافتات أكبر حجمًا لتوضيح أن السيارة ذاتية القيادة، حتى يكون سائقو السيارات الآخرون أكثر وعيًا بها. توجد لافتات على جانبي أبولو جو، ولكن يمكن إضافة علامة مميزة أخرى كأفضل ممارسة،" أضاف الداح، مؤسس شركة إم إيه ترافيك كونسلتينج في دبي.
وأعرب الداه عن ثقته في أن مستقبل التنقل في دبي إيجابي وأن المدينة تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدفها المتمثل في أن يكون 25% من وسائل النقل ذكية وبدون سائق بحلول عام 2030.
وأضاف: "إن أحد العوامل المساهمة في الازدحام المروري الشديد في الوقت الحالي هو أن سائقي السيارات يعرفون كيفية الحفاظ على مسافة آمنة (وبالتالي تقع الحوادث) ولا يعرفون كيفية الاندماج بشكل صحيح وآمن.
إذا كان لدينا أسطول من السيارات ذاتية القيادة على الطرق، يُمكننا تحقيق أقصى استفادة من شبكة الطرق بفضل قدرتنا على برمجتها. هذه هي رؤيتنا للمستقبل. ولكن لتحقيق ذلك، لا يُمكننا الانتقال من الصفر إلى المئة بين عشية وضحاها. علينا أن نحقق ذلك تدريجيًا، ولذلك فإن تحديد هدف جعل ٢٥٪ من وسائل النقل ذكية وذاتية القيادة بحلول عام ٢٠٣٠ هو الطريق الصحيح.