"خليج تايمز" تختبر تاكسي دبي الجديد: قيادة ذاتية... مع جلسة تدليك مجانية

وفقًا لتشانغ، لدى أبولو جو أسطولٌ حاليٌّ من 50 مركبة ذاتية القيادة من طراز RT6 أو الجيل السادس، تُجري اختباراتٍ على الطرق المفتوحة في مناطق مُخصصة في دبي، بما في ذلك جميرا وزعبيل ودبي فستيفال سيتي، منذ أغسطس من هذا العام. وهذه هي المرة الأولى التي تعمل فيها أبولو جو من بايدو خارج الصين، حيث تُشغّل عملياتٍ ذاتية القيادة بالكامل بنسبة 100% في 10 مدن.