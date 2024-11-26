خط حافلات جديد يربط بين السطوة والقرية العالمية

وستقوم هيئة الطرق والمواصلات بإجراء تحسينات على 30 خطاً للحافلات، وهي: 7، 13D، 14، 20A، 21A، 21B، 30، 32C، 33، 34، 43، 44، 63E، 67، 91، DH1، E700، F05، F07، F26، F23، F38، F39، F54، F63، J01، J02، J04، J05، وX92 لتتوافق بشكل أفضل مع أوقات الوصول.