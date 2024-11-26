خط حافلات جديد يربط بين السطوة والقرية العالمية
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اليوم الثلاثاء، عن تشغيل ثلاثة خطوط جديدة للحافلات اعتباراً من الجمعة 29 نوفمبر الجاري، ومن بينها الخط رقم 108 الذي سيربط مباشرة بين محطة حافلات السطوة والقرية العالمية.
وسيعمل الخط 108 أيام الجمعة والسبت والأحد، بالإضافة إلى العطلات الرسمية والمناسبات الخاصة. وستبدأ ساعات الخدمة من الساعة 2 ظهراً حتى الساعة 1 صباحاً في اليوم التالي، مع توفير 11 رحلة في كل اتجاه يومياً، بفارق 60 دقيقة بين كل رحلة.
أما الخطان الجديدان الآخران فهما: الخط F63، وهو خط مُغذّي لمترو دبي، يربط بين محطة مترو الراس ومحطة حافلات الاتحاد، عبر شارع الخليج وشارع نايف، والخط J05، وهو خط يربط بين مجمع ميرا ومدينة دبي للاستوديوهات، مُروراً بنشاما تاون هاوس.
كما تعتزم الهيئة في 29 نوفمبر المقبل تبسيط العديد من خطوط الحافلات لتعزيز تنقلات الركاب اليومية وضمان رحلات أكثر راحة، حيث سيتم تعديل الخط رقم 5 ليعمل في كلا الاتجاهين بين محطة حافلات أبو هيل ومحطة حافلات الاتحاد، ولن يخدم محطة مترو الراس بعد الآن. كما سيتم تعديل الخط رقم 14 ليعمل في اتجاهين وينتهي في محطة مترو الخليج التجاري، وسيتم اختصار الخط رقم 33 لينتهي في محطة حافلات الكرامة بدلاً من محطة حافلات الغبيبة.
وإضافةً إلى ذلك، سيشمل التعديل الخط 91 ليغطي منطقة الخليج التجاري في اتجاه محطة حافلات جبل علي، ويخدم محطة مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC) في كلا الاتجاهين.
وسيتم اختصار الخط J02 لتسريع التنقل بين المرابع العربية ومدينة دبي للإنتاج، وعلى نحو مماثل، سيتم تعديل الخط J04 ليشمل المدينة الرياضية مع تقليل عدد مرات التوقف في مدينة دبي للاستوديوهات.
علاوة على ذلك، سيتم تعديل المسار F38 لخدمة مجموعة الجرف هايتس، وسيتم تعديل المسار F39 ليشمل اتحاد مول، وسيتم تعديل المسار X92 لخدمة محطة مترو مركز دبي للسلع المتعددة في الطريق إلى محطة حافلات الغبيبة، مع تقليل عدد مرات التوقف في مجمع دبي للاستثمار.
وستقوم هيئة الطرق والمواصلات بإجراء تحسينات على 30 خطاً للحافلات، وهي: 7، 13D، 14، 20A، 21A، 21B، 30، 32C، 33، 34، 43، 44، 63E، 67، 91، DH1، E700، F05، F07، F26، F23، F38، F39، F54، F63، J01، J02، J04، J05، وX92 لتتوافق بشكل أفضل مع أوقات الوصول.