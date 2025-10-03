خط حافلات جديد بين دبي وأبوظبي بـ 25 درهماً للرحلة

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خطًا جديدًا للحافلات يربط الإمارة بأبوظبي. يمتد هذا الخط بين المدن من محطة حافلات القوز إلى محطة حافلات مدينة محمد بن زايد، بالشراكة مع شركة كابيتال إكسبريس.