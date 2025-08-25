خطة مرورية ناجحة وعودة هادئة للطلاب في أول يوم دراسي بالإمارات

شهدت حركة المرور صباح اليوم الاثنين حركة خفيفة على غير المتوقع في دبي والشارقة، حيث اختار العديد من الآباء اصطحاب أبنائهم إلى المدارس في اليوم الأول من الفصل الدراسي الجديد.

رغم توقعات الازدحام الشديد، أفاد معظم سائقي السيارات بوصولهم إلى مكاتبهم في الوقت المحدد أو مواجهة تأخيرات طفيفة تتراوح بين 10 و15 دقيقة. وظلت الطرق المزدحمة عادةً خالية نسبيًا، حتى مع عودة الطلاب من عطلتهم الصيفية التي استمرت شهرين.

أعرب العديد من أولياء الأمور عن دهشتهم من سلاسة حركة التنقل. ويُعتقد أن سرعة الإجراءات الحكومية ومواعيد إعادة فتح المدارس المتقطعة قد ساهمت في تسهيل حركة المرور.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

كنا قلقين من أن تكون حركة المرور خارج المدرسة وفي الطريق إلى العمل أكثر ازدحامًا من المعتاد، ولكن من الجدير بالثناء مدى نجاح شرطة دبي في إدارة كل شيء في اليوم الأول من الفصل الدراسي الجديد. في مدرسة ابننا في الطوار، كانت سيارة شرطة متمركزة خارج المدرسة، وأخرى تجوب المنطقة لضمان انسيابية حركة المرور،" قالت بالافي تشاندرا، إحدى أولياء الأمور.

كانت رحلة الذهاب إلى العمل سلسة مرة أخرى، ووصلتُ في نفس وقت العطلة الصيفية. وقد أظهر ذلك بوضوح التخطيط المدروس من قِبل الحكومة ومدى كفاءة تنفيذه. كان الأمر مُريحًا لكلٍ من أولياء الأمور والطلاب، وكانت التجربة الإجمالية إيجابية للغاية. حتى الطقس جعلها تبدو رائعة.

نشرت شرطة دبي 750 ضابطًا وموظفًا من كبار الضباط لإدارة حركة المرور خلال موسم العودة إلى المدارس. وتمركز الضباط في مختلف المدارس وفي أنحاء المدينة الرئيسية لمساعدة الطلاب والحفاظ على انسيابية حركة المرور.