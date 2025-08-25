خطة مرورية ناجحة وعودة هادئة للطلاب في أول يوم دراسي بالإمارات

شهدت حركة المرور صباح اليوم الاثنين حركة خفيفة على غير المتوقع في دبي والشارقة، حيث اختار العديد من الآباء اصطحاب أبنائهم إلى المدارس في اليوم الأول من الفصل الدراسي الجديد.
رغم توقعات الازدحام الشديد، أفاد معظم سائقي السيارات بوصولهم إلى مكاتبهم في الوقت المحدد أو مواجهة تأخيرات طفيفة تتراوح بين 10 و15 دقيقة. وظلت الطرق المزدحمة عادةً خالية نسبيًا، حتى مع عودة الطلاب من عطلتهم الصيفية التي استمرت شهرين.
أعرب العديد من أولياء الأمور عن دهشتهم من سلاسة حركة التنقل. ويُعتقد أن سرعة الإجراءات الحكومية ومواعيد إعادة فتح المدارس المتقطعة قد ساهمت في تسهيل حركة المرور.
كنا قلقين من أن تكون حركة المرور خارج المدرسة وفي الطريق إلى العمل أكثر ازدحامًا من المعتاد، ولكن من الجدير بالثناء مدى نجاح شرطة دبي في إدارة كل شيء في اليوم الأول من الفصل الدراسي الجديد. في مدرسة ابننا في الطوار، كانت سيارة شرطة متمركزة خارج المدرسة، وأخرى تجوب المنطقة لضمان انسيابية حركة المرور،" قالت بالافي تشاندرا، إحدى أولياء الأمور.
كانت رحلة الذهاب إلى العمل سلسة مرة أخرى، ووصلتُ في نفس وقت العطلة الصيفية. وقد أظهر ذلك بوضوح التخطيط المدروس من قِبل الحكومة ومدى كفاءة تنفيذه. كان الأمر مُريحًا لكلٍ من أولياء الأمور والطلاب، وكانت التجربة الإجمالية إيجابية للغاية. حتى الطقس جعلها تبدو رائعة.
نشرت شرطة دبي 750 ضابطًا وموظفًا من كبار الضباط لإدارة حركة المرور خلال موسم العودة إلى المدارس. وتمركز الضباط في مختلف المدارس وفي أنحاء المدينة الرئيسية لمساعدة الطلاب والحفاظ على انسيابية حركة المرور.
"لقد فوجئت للغاية عندما وجدت أن رحلتي المعتادة إلى مدرسة أطفالي في جميرا والتي تستغرق 20 دقيقة تستغرق أقل من ذلك بقليل"، قالت والدة الطفلة سيما أ.
كنت أتوقع ازدحامًا مروريًا كثيفًا. مع ذلك، أعلم أن مدرستنا هي الوحيدة في المنطقة التي استقبلت طلابًا اليوم. معظم المدارس الأخرى ستبدأ الدراسة غدًا أو لاحقًا هذا الأسبوع. لذا أعتقد أنه خلال بقية الأسبوع، سنشهد ازدحامًا مروريًا كثيفًا قبل أن تستقر الأمور.
كما وجد محمد، أحد أولياء الأمور في مدرسة كامبريدج الدولية، أن التنقل كان سلسًا، على الرغم من أن الازدحام حول المدرسة نفسها كان كثيفًا.
وقال إن الطوابير أمام المدرسة كانت أطول بكثير من المعتاد.
كان هناك الكثير من أولياء الأمور الجدد. بعض الطلاب الذين اعتادوا ركوب الحافلة، تم إنزالهم أيضًا لأنه كان أول يوم عودة إلى المدرسة. مع ذلك، تعامل الموظفون ببراعة مع حركة المرور، وتمكنت من إنزال الأطفال والمغادرة في غضون عشر دقائق فقط، كما قال محمد.
لكن عدنان وحيدي، المقيم في دبي، يتوقع ارتفاعاً في هذه الأسعار في المستقبل.
وقال "أرى حركة مرورية كثيفة اعتبارا من الأسبوع المقبل فصاعدا عندما يعود جميع المقيمين إلى البلاد".
لتجنب الازدحام المروري المعتاد بين الشارقة ودبي، بدأ بعض الآباء يومهم مبكرًا، بينما اعتمد آخرون على تطبيقات الملاحة مثل خرائط جوجل وويز للوصول إلى وجهاتهم بكفاءة.
عبد الحميد، أحد سكان الشارقة، استجاب لطلب مدرسة أبنائه من أولياء الأمور توصيل أبنائهم في اليوم الأول.
بدأ يومي مبكرًا جدًا حوالي الساعة السادسة صباحًا لضمان وصولنا إلى المدرسة بحلول الساعة 7:15 صباحًا. والمثير للدهشة أننا وصلنا في معظم أوقات فتح المدرسة، لأن حركة المرور كانت بطيئة، لكن سلسة. لم تكن هناك أي اختناقات مرورية. عادةً ما تبدأ الازدحامات المرورية بعد السادسة صباحًا من الشارقة إلى دبي، هذا ما قاله حامد، الذي أوصل طفليه إلى المدرسة في دبي.
علي أحمد، وهو مسؤول مبيعات في الشارقة، استخدم أدوات حركة المرور في الوقت الفعلي للتخطيط لرحلته.
بما أنني أبدأ رحلتي حوالي الساعة الثامنة صباحًا، فهناك ازدحام مروري كثيف باتجاه دبي في ذلك الوقت. لذلك، كنت أتابع خرائط جوجل وويز بانتظام لمراقبة الاختناقات المرورية. وبفضل تطبيقات الملاحة هذه، وصلت إلى مكتبي في الوقت المحدد.
