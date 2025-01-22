خدمة حافلات جديدة في دبي توفر المال وتسهل التنقل

يستخدم طارق، المقيم في منطقة الكرامة، هذه الخدمة منذ أكثر من شهر للذهاب إلى مكان عمله في منطقة الخليج التجاري كل يوم. وقال لصحيفة الخليج تايمز : "إنها خدمة رائعة. إنها أفضل من حافلات هيئة الطرق والمواصلات، لأنك إذا لم تصل إلى محطة الحافلات في الوقت المحدد، فسوف تضطر إلى الانتظار للحافلة التالية. كما أن هناك العديد من التوقفات بين المحطات. هذه الخدمة توصلني من منزلي إلى المكتب في غضون 15 إلى 20 دقيقة. كما أنها اقتصادية للغاية".