خدمة حافلات جديدة في دبي توفر المال وتسهل التنقل
حققت خدمة الحافلات الجماعية التي أطلقتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي شعبية كبيرة بين السكان، حيث استخدم الخدمة أكثر من 500 شخص خلال الأيام العشرة الأولى من إطلاقها، بحسب متحدث باسم الهيئة.
وفي يوم الأربعاء، حصلت صحيفة خليج تايمز على تجربة مباشرة لكيفية عمل الخدمة وتحدثت إلى ركّاب متكررين قالوا إن تنقلاتهم أصبحت أسهل وأكثر ملاءمة بسعر اقتصادي.
يستخدم طارق، المقيم في منطقة الكرامة، هذه الخدمة منذ أكثر من شهر للذهاب إلى مكان عمله في منطقة الخليج التجاري كل يوم. وقال لصحيفة الخليج تايمز : "إنها خدمة رائعة. إنها أفضل من حافلات هيئة الطرق والمواصلات، لأنك إذا لم تصل إلى محطة الحافلات في الوقت المحدد، فسوف تضطر إلى الانتظار للحافلة التالية. كما أن هناك العديد من التوقفات بين المحطات. هذه الخدمة توصلني من منزلي إلى المكتب في غضون 15 إلى 20 دقيقة. كما أنها اقتصادية للغاية".
وكانت هيئة الطرق والمواصلات قد أطلقت مبادرة مشاركة الحافلات في ديسمبر 2024، والتي تتيح للركاب مشاركة رحلات الحافلات الصغيرة من خلال نظام الحجز على التطبيقات الذكية. ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع ثلاث شركات متخصصة في أنظمة النقل العام، محلياً ودولياً. وقال المتحدّث باسم هيئة الطرق والمواصلات إن تكلفة هذه الخدمة أرخص بنحو 20 إلى 30 في المائة من خدمات سيارات الأجرة الإلكترونية.
كيفية استخدامها
يمكن حجز الخدمة، التي تديرها ثلاث شركات، من خلال أي من تطبيقاتها: Citylink Shuttle، وDrivenBus، وFluxx Daily. وتتعامل كل شركة مع منطقة مختلفة.
استخدم فريق صحيفة الخليج تايمز خدمة Citylink Shuttle للتنقل من منطقة القرهود إلى منطقة مركز دبي المالي العالمي. وصلت الحافلة خلال خمس دقائق من الحجز وكان السعر المعروض 32 درهماً إماراتياً في حوالي الساعة 10 صباحاً. وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات أن الأجرة ستكون متغيرة وتعتمد على المسافة المقطوعة والطلب على الخدمة.
وكان محمد، أحد ركاب الحافلة، قد استقل الحافلة من مكان إقامته في منطقة النهدة للذهاب إلى مكتبه في منطقة الخليج التجاري. وقال إن أفضل ما في الخدمة هو أن الحافلة تذهب إلى أولئك الذين يحجزونها. وأضاف: "لا يتعين عليك الانتظار في محطّة حافلات هيئة الطّرق والمواصلات لأنّ الحافلة تأتي إلى أي مكان تتواجد فيه. إنها أكثر راحة من التاكسي لأنها كبيرة وتوفّر مساحة كبيرة للساقين".
وقد تم توسيع المبادرة، التي ربطت في البداية ديرة بالمناطق التجارية المركزية مثل الخليج التجاري، ودبي مول، ومردف، ودبي فستيفال سيتي، ببطء إلى مناطق أخرى. ويقول مسؤولون في هيئة الطرق والمواصلات إن المناطق التي تقدم الخدمات سوف تزداد تدريجياً.
تتوفر 60 حافلة تقدم الخدمة عبر ثلاثة مقدّمي خدمات ومن المقرّر زيادة الأعداد حسب الطلب عليها. تتّسع الحافلات لـ 10-12 شخصاً في وقت واحد ولا تتبع مسارات ثابتة، تماماً مثل سيارات الأجرة. كما لا تتطلّب أن تكون الحافلة ممتلئة قبل الشروع في الرحلة، مما يعني أنّ الحافلة ستنقل الركاب إلى الموقع المطلوب حتى لو كانوا الوحيدين على متنها.