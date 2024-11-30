النقل
خدمة العبارات TR17 الجديدة تنطلق في دبي خلال عطلة العيد الوطني
ستعمل الخدمة حصريا يومي 2 و3 ديسمبر، من الساعة 4 عصرا حتى الساعة 12:30 صباحا. ستعمل العبارات بفاصل زمني قدره 25 دقيقة
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اليوم السبت، عن إطلاق خدمة العبارات الجديدة TR17، تزامناً مع عطلة اليوم الوطني المقبلة.
وستعمل الخدمة حصريا يومي 2 و3 ديسمبر، من الساعة 4 عصرا حتى الساعة 12:30 صباحا.
ويحتاج المقيمون والسياح إلى شراء تذكرة واحدة فقط، والتي ستربطهم بثلاث محطات رئيسية: محطة دبي فيستيفال، ومحطة الجداف، ومحطة كريك هاربر. وستتيح التذكرة الواحدة الوصول إلى المسار، مما يوفر خيار نقل فريد من نوعه لأولئك الذين يتطلعون إلى استكشاف دبي من الماء.
ستعمل العبارات بفاصل زمني قدره 25 دقيقة.