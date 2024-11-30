خدمة العبارات TR17 الجديدة تنطلق في دبي خلال عطلة العيد الوطني

ويحتاج المقيمون والسياح إلى شراء تذكرة واحدة فقط، والتي ستربطهم بثلاث محطات رئيسية: محطة دبي فيستيفال، ومحطة الجداف، ومحطة كريك هاربر. وستتيح التذكرة الواحدة الوصول إلى المسار، مما يوفر خيار نقل فريد من نوعه لأولئك الذين يتطلعون إلى استكشاف دبي من الماء.