خدمات الترخيص عبر منصة "أبوظبي للتنقل"

وأكد سعادة عبدالله المرزوقي مدير عام مركز النقل المتكامل، أن ضمان استمرارية تقديم خدمات ترخيص السائقين والمركبات بجودة عالية مع تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين يمثل أولوية قصوى في المرحلة المقبلة. كما أكد أن تقديم هذه الخدمات لن يؤثر بأي شكل على تجربة المتعاملين أو الالتزامات مع الشركاء.