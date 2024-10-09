خدمات الترخيص عبر منصة "أبوظبي للتنقل"
أعلن مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) عن بدء تقديم خدمات ترخيص السائقين والمركبات للمتعاملين.
وتهدف عملية تقديم خدمات ترخيص السائقين والمركبات عبر منصة أبوظبي للتنقل إلى إرساء منظومة خدمة موحدة وذكية ومتكاملة لجميع عمليات ترخيص السائقين والمركبات في العاصمة.
وتواكب هذه العملية تطلعات القيادة لتعزيز مسيرة التنمية في الإمارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي في مختلف القطاعات والخدمات، وبالتالي دعم مؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بقطاع النقل.
وتأتي هذه المبادرة ضمن خطة شاملة لتطوير قطاع النقل ومواءمته مع الرؤية الاستراتيجية لإمارة أبوظبي وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.
تشير خدمات ترخيص السائقين والمركبات إلى العمليات والمهام المتعلقة بإصدار وتنظيم رخص القيادة وتسجيل المركبات. ويشمل ذلك:
رخصة القيادة: تقييم ومنح الرخص للمقيمين المستوفين للشروط والمؤهلات، بما في ذلك اجتياز اختبارات القيادة الكتابية والعملية.
تسجيل المركبات: تسجيل ملكية المركبات وإصدار وثائق التسجيل ولوحات الترخيص.
التجديدات والتحديثات: تسهيل تجديد التراخيص والتسجيلات، بالإضافة إلى معالجة التغييرات في الملكية أو المعلومات الشخصية.
الغرامات والمخالفات: إدارة العقوبات والغرامات الخاصة بمخالفات المرور وغيرها من المخالفات التنظيمية.
وأكد سعادة عبدالله المرزوقي مدير عام مركز النقل المتكامل، أن ضمان استمرارية تقديم خدمات ترخيص السائقين والمركبات بجودة عالية مع تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين يمثل أولوية قصوى في المرحلة المقبلة. كما أكد أن تقديم هذه الخدمات لن يؤثر بأي شكل على تجربة المتعاملين أو الالتزامات مع الشركاء.
وأوضح سعادته أن خدمات ترخيص السائقين والمركبات ستظل متاحة في جميع مراكز الخدمات الحالية في مدينة أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة. كما ستتوفر هذه الخدمات عبر المنصات الرقمية، وتطبيقات الهواتف الذكية، ومنصة "تم"، بالإضافة إلى مراكز الاتصال.