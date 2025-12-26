خارطة "ليلة الأضواء".. دبي تعلن مواعيد إغلاقات الطرق لليلة رأس السنة

أعلنت السلطات في دبي عن خطة تشغيلية شاملة لإدارة حركة المرور لاحتفالات ليلة رأس السنة في برج خليفة، حيث سيتم إغلاق جميع الطرق الرئيسية المؤدية إلى البرج الأيقوني تدريجيًا طوال مساء 31 ديسمبر 2025.
حثت هيئة الطرق والمواصلات السكان والزوار على التخطيط لرحلاتهم وفقًا لذلك والوصول إلى وجهاتهم مبكرًا قبل بدء الإغلاقات.
سيتم تنفيذ خطة إدارة حركة المرور على مراحل، حيث تبدأ المرحلة الأولى في الساعة 4 مساءً في 31 ديسمبر. خلال هذه الفترة الأولية، ستقوم السلطات بإغلاق الطرق الشريانية التالية تدريجيًا:
شارع العسيّل
بوليفارد الشيخ محمد بن راشد
شارع برج خليفة
شارع المركز المالي السفلي
شارع المستقبل (بين تقاطع المركز المالي وشارع المركز التجاري)
سيتم تنفيذ هذه الإغلاقات تدريجيًا لتسهيل حركة المرور الآمنة بعيدًا عن منطقة الاحتفال.
مع تقدم المساء، سيتم إغلاق أجزاء إضافية من الطرق وفقًا للجدول الزمني التالي:
8 مساءً - سيتم إغلاق شارع الصكوك أمام حركة المرور.
9 مساءً - سيتم إغلاق شارع المركز المالي العلوي.
11 مساءً - سيبدأ الإغلاق التدريجي لطريق الشيخ زايد بين تقاطع الميدان ودوار المركز التجاري، مما يمثل مرحلة حاسمة في استراتيجية إدارة المرور.
سيتم إغلاق محطة مترو برج خليفة/دبي مول للدخول اعتبارًا من الساعة 5 مساءً، أو في وقت سابق إذا وصلت المحطة إلى أقصى سعتها للركاب. وقد نصحت الهيئة الجمهور باستخدام أقرب محطات المترو البديلة للوصول إلى الاحتفالات.
لتلبية الزيادة المتوقعة في الطلب على وسائل النقل العام، ستقوم هيئة الطرق والمواصلات بتشغيل خطوط المترو الأحمر والأخضر بشكل مستمر لمدة 43 ساعة، بدءًا من الساعة 5 صباحًا يوم الأربعاء (31 ديسمبر) وحتى الساعة 12 صباحًا يوم الجمعة (2 يناير 2026).
ستعمل خدمة الترام أيضًا بشكل مستمر من الساعة 6 صباحًا يوم الأربعاء (31 ديسمبر)، وحتى الساعة 1 صباحًا يوم الجمعة (2 يناير 2026) بإجمالي 43 ساعة من الخدمة المتواصلة.
لأولئك الذين يستخدمون وسائل النقل العام، توفر محطات المترو التالية مرافق مواقف سيارات كافية:
محطة سنتر بوينت
محطة e&
محطة الدهانات الوطنية (جبل علي) محطة عقارات جميرا للجولف
يُنصح الركاب بالتحقق من رصيد بطاقة نول الخاصة بهم قبل بدء رحلتهم.
سيتم إغلاق جميع الجسور والمصاعد للمشاة التي تمتد عبر خور دبي اعتبارًا من الساعة 4 مساءً لتسهيل حركة المرور وضمان السلامة العامة خلال الاحتفالات.
لأولئك الذين يفضلون القيادة بسيارتهم الخاصة، قامت السلطات بتخصيص مرافق مواقف سيارات بديلة مع خدمات حافلات نقل مجانية تديرها هيئة الطرق والمواصلات:
المواقع الرئيسية لمواقف السيارات البديلة:
موقف نادي الوصل
موقف الكفاف
ستعمل الحافلات المكوكية بشكل مستمر بين هذه المرافق ومكان الاحتفال مجانًا.
يُشجع السكان والزوار على الوصول مبكرًا وركن سياراتهم في منطقة إعمار، التي توفر أكثر من 20 ألف موقف موزعة على:
موقف دبي مول
موقف زعبيل دبي مول
موقف بوينت فيو
موقف تحت البوليفارد
يُمنع الوقوف والتوقف في الشوارع التالية في كلا الاتجاهين:
شارع الخيل
شارع الشيخ زايد
شارع دبي آي
شارع عود ميثاء
بالإضافة إلى ذلك، يُحظر الوقوف على جميع الطرق الرئيسية المحيطة بمكان الاحتفال.
لضمان إخلاء سلس لمنطقة الاحتفال فور انتهاء عرض الألعاب النارية، ستقوم هيئة الطرق والمواصلات بتوفير خدمات حافلات مكوكية مخصصة. ستنقل هذه الحافلات المجانية الحضور إلى:
محطات المترو
مواقف سيارات الأجرة
مرافق مواقف السيارات الخاصة
مواقف سيارات الأجرة المخصصة: تم إنشاء نقطتي تجميع رئيسيتين لسيارات الأجرة في موقف نادي الوصل وموقف الكفاف، ويمكن الوصول إليهما عبر خدمات الحافلات المكوكية المجانية.
بالنسبة لأولئك الذين يفضلون عدم البقاء في منطقة احتفال برج خليفة خلال ساعات الذروة، ستعمل الحافلات المكوكية المجانية من الساعة 4 مساءً حتى 8 مساءً من فندق سويس أوتيل المروج دبي، لنقل الركاب إلى موقف نادي الوصل وموقف الكفاف لمواصلة رحلتهم.