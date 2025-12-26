خارطة "ليلة الأضواء".. دبي تعلن مواعيد إغلاقات الطرق لليلة رأس السنة

أعلنت السلطات في دبي عن خطة تشغيلية شاملة لإدارة حركة المرور لاحتفالات ليلة رأس السنة في برج خليفة، حيث سيتم إغلاق جميع الطرق الرئيسية المؤدية إلى البرج الأيقوني تدريجيًا طوال مساء 31 ديسمبر 2025.

حثت هيئة الطرق والمواصلات السكان والزوار على التخطيط لرحلاتهم وفقًا لذلك والوصول إلى وجهاتهم مبكرًا قبل بدء الإغلاقات.

تبدأ إغلاقات الطرق التدريجية في الساعة 4 مساءً

سيتم تنفيذ خطة إدارة حركة المرور على مراحل، حيث تبدأ المرحلة الأولى في الساعة 4 مساءً في 31 ديسمبر. خلال هذه الفترة الأولية، ستقوم السلطات بإغلاق الطرق الشريانية التالية تدريجيًا:

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

شارع العسيّل

بوليفارد الشيخ محمد بن راشد

شارع برج خليفة

شارع المركز المالي السفلي

شارع المستقبل (بين تقاطع المركز المالي وشارع المركز التجاري)

سيتم تنفيذ هذه الإغلاقات تدريجيًا لتسهيل حركة المرور الآمنة بعيدًا عن منطقة الاحتفال.

إغلاقات المساء

مع تقدم المساء، سيتم إغلاق أجزاء إضافية من الطرق وفقًا للجدول الزمني التالي:

8 مساءً - سيتم إغلاق شارع الصكوك أمام حركة المرور.

9 مساءً - سيتم إغلاق شارع المركز المالي العلوي.

11 مساءً - سيبدأ الإغلاق التدريجي لطريق الشيخ زايد بين تقاطع الميدان ودوار المركز التجاري، مما يمثل مرحلة حاسمة في استراتيجية إدارة المرور.

عمليات محطات المترو والإغلاقات

سيتم إغلاق محطة مترو برج خليفة/دبي مول للدخول اعتبارًا من الساعة 5 مساءً، أو في وقت سابق إذا وصلت المحطة إلى أقصى سعتها للركاب. وقد نصحت الهيئة الجمهور باستخدام أقرب محطات المترو البديلة للوصول إلى الاحتفالات.

لتلبية الزيادة المتوقعة في الطلب على وسائل النقل العام، ستقوم هيئة الطرق والمواصلات بتشغيل خطوط المترو الأحمر والأخضر بشكل مستمر لمدة 43 ساعة، بدءًا من الساعة 5 صباحًا يوم الأربعاء (31 ديسمبر) وحتى الساعة 12 صباحًا يوم الجمعة (2 يناير 2026).

خدمة ترام دبي

ستعمل خدمة الترام أيضًا بشكل مستمر من الساعة 6 صباحًا يوم الأربعاء (31 ديسمبر)، وحتى الساعة 1 صباحًا يوم الجمعة (2 يناير 2026) بإجمالي 43 ساعة من الخدمة المتواصلة.

محطات المترو المزودة بمرافق مواقف السيارات

لأولئك الذين يستخدمون وسائل النقل العام، توفر محطات المترو التالية مرافق مواقف سيارات كافية: