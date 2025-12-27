خارطة طريق "برج خليفة".. وإغلاقات ليلة رأس السنة

أعلنت السلطات في دبي عن خطة شاملة لإدارة المرور وتشغيل وسائل النقل العام لاحتفالات ليلة رأس السنة حول برج خليفة، حيث من المتوقع أن يتجمع مئات الآلاف من السكان والزوار في وسط مدينة دبي لاستقبال عام 2026.

الاحتفالات السنوية، التي تتركز حول أطول مبنى في العالم، تعد من بين أكبر أحداث ليلة رأس السنة على مستوى العالم، حيث تجذب الحشود لمشاهدة الألعاب النارية وعروض الضوء. لإدارة التدفق وضمان السلامة العامة، سيتم إغلاق الطرق الرئيسية المؤدية إلى منطقة برج خليفة على مراحل بدءًا من الساعة 4 مساءً يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، مع بقاء القيود سارية حتى الساعات الأولى من 1 يناير 2026.

شجعت السلطات بشدة الجمهور على استخدام وسائل النقل العام وتجنب القيادة إلى وسط مدينة دبي.

إغلاق محطة المترو، عمليات ممتدة

سيتم إغلاق محطة مترو برج خليفة/دبي مول للدخول اعتبارًا من الساعة 5 مساءً فصاعدًا، أو في وقت سابق إذا وصلت المحطة إلى أقصى سعة للركاب. يُنصح الركاب المتجهون إلى الاحتفالات باستخدام المحطات القريبة والمشي إلى المكان حيثما أمكن. المحطات التي تسبق وتلي محطة مترو دبي مول مباشرة هي محطتا المركز المالي والخليج التجاري على التوالي.

لتلبية الزيادة المتوقعة في الطلب على وسائل النقل العام، ستقوم هيئة الطرق والمواصلات بتشغيل خطوط المترو الأحمر والأخضر بشكل مستمر لمدة 43 ساعة، بدءًا من الساعة 5 صباحًا يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، حتى الساعة 11:59 مساءً يوم الخميس 1 يناير 2026.

خدمة ترام دبي: ستعمل خدمة الترام أيضًا بشكل مستمر من الساعة 6 صباحًا يوم الأربعاء 31 ديسمبر، حتى الساعة 1 صباحًا يوم الجمعة 2 يناير 2026 مع إجمالي 43 ساعة من الخدمة المتواصلة.

محطات المترو الموصى بها مع مرافق وقوف السيارات