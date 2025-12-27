خارطة طريق "برج خليفة".. وإغلاقات ليلة رأس السنة

أعلنت السلطات في دبي عن خطة شاملة لإدارة المرور وتشغيل وسائل النقل العام لاحتفالات ليلة رأس السنة حول برج خليفة، حيث من المتوقع أن يتجمع مئات الآلاف من السكان والزوار في وسط مدينة دبي لاستقبال عام 2026.
الاحتفالات السنوية، التي تتركز حول أطول مبنى في العالم، تعد من بين أكبر أحداث ليلة رأس السنة على مستوى العالم، حيث تجذب الحشود لمشاهدة الألعاب النارية وعروض الضوء. لإدارة التدفق وضمان السلامة العامة، سيتم إغلاق الطرق الرئيسية المؤدية إلى منطقة برج خليفة على مراحل بدءًا من الساعة 4 مساءً يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، مع بقاء القيود سارية حتى الساعات الأولى من 1 يناير 2026.
شجعت السلطات بشدة الجمهور على استخدام وسائل النقل العام وتجنب القيادة إلى وسط مدينة دبي.
سيتم إغلاق محطة مترو برج خليفة/دبي مول للدخول اعتبارًا من الساعة 5 مساءً فصاعدًا، أو في وقت سابق إذا وصلت المحطة إلى أقصى سعة للركاب. يُنصح الركاب المتجهون إلى الاحتفالات باستخدام المحطات القريبة والمشي إلى المكان حيثما أمكن. المحطات التي تسبق وتلي محطة مترو دبي مول مباشرة هي محطتا المركز المالي والخليج التجاري على التوالي.
لتلبية الزيادة المتوقعة في الطلب على وسائل النقل العام، ستقوم هيئة الطرق والمواصلات بتشغيل خطوط المترو الأحمر والأخضر بشكل مستمر لمدة 43 ساعة، بدءًا من الساعة 5 صباحًا يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، حتى الساعة 11:59 مساءً يوم الخميس 1 يناير 2026.
خدمة ترام دبي: ستعمل خدمة الترام أيضًا بشكل مستمر من الساعة 6 صباحًا يوم الأربعاء 31 ديسمبر، حتى الساعة 1 صباحًا يوم الجمعة 2 يناير 2026 مع إجمالي 43 ساعة من الخدمة المتواصلة.
بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون وسائل النقل العام، توفر محطات المترو التالية مرافق كافية لوقوف السيارات:
محطة سنتر بوينت
محطة e&
محطة الدهانات الوطنية (جبل علي)
محطة عقارات جميرا للجولف
يُنصح الركاب بالتحقق من رصيد بطاقة نول الخاصة بهم قبل بدء رحلتهم.
سيتم إغلاق جميع الجسور والمصاعد للمشاة التي تمتد عبر خور دبي من الساعة 4 مساءً فصاعدًا لتسهيل حركة المرور وضمان السلامة العامة خلال الاحتفالات.
تشمل هذه الخطوة ثلاثة جسور:
جسر المشاة في خور دبي: يربط هذا الجسر البر الرئيسي بجزيرة شاطئ الخور. يتميز بتصميم فريد وهيكل ذو طابقين، مع سطح علوي بطول 222 متر وسطح سفلي بطول 154 متر. يوفر الجسر إطلالات على أفق وسط المدينة والقناة.
جسر اللانهاية: افتتح لأول مرة في عام 2022، ويتميز بمسارات مخصصة للمشاة وركوب الدراجات، ويربط الشندغة في جانب بر دبي بالراس في ديرة.
نفق المشاة في الشندغة: ممر تحت الماء قديم وشعبي يربط بين ديرة وبر دبي.
