حوادث مروعة في أبوظبي بسبب تجاوز الإشارة الحمراء:

رصدت كاميرات المراقبة التابعة لشرطة أبوظبي ثلاث حوادث مؤخراً، تكررت فيها مخالفة تجاوز الإشارة الحمراء من قبل السائقين.

حثت شرطة أبوظبي، يوم الجمعة، السائقين على توخي أقصى درجات الحذر عند عبور الإشارات المرورية، ونشرت مقطع فيديو مدته 66 ثانية يسلط الضوء على مخاطر تجاوز الإشارة الحمراء.

في أحد الحوادث، رُصدت سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تنعطف يساراً عند إشارة مرور حمراء دون الانتباه لذلك. وفي الوقت نفسه، حاولت سيارة دفع رباعي قادمة من الجانب الآخر تفادي الاصطدام، لكن المحاولة جاءت متأخرة، مما أدى إلى اصطدامها بجانب السيارة الرياضية. وكاد الحادث أن يتسبب في فقدان كلا السيارتين للسيطرة بعد التصادم.

في حادث آخر، شوهدت سيارة رياضية متعددة الاستخدامات بيضاء تتجاوز الإشارة الحمراء وتصطدم بسيارة سيدان قادمة من شارع جانبي على اليمين. وفي حادث مماثل، اصطدمت سيارة سيدان داكنة اللون بسيارة دفع رباعي بعدما تجاهلت إشارة الانعطاف إلى اليسار.

شاهد الفيديو هنا: