"يوم بلا حوادث" تخفض النقاط السوداء للملتزمين
من الممكن لسائقي المركبات في الإمارات الملتزمين بجميع قواعد المرور في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد الحصول على تخفيض أربع نقاط سوداء من سجلاتهم، وكل ما عليهم فعله هو التوقيع على تعهد الست نقاط عبر الإنترنت وتجنب الحوادث في 26 أغسطس مع عودة آلاف الطلاب إلى المدارس بعد العطلة الصيفية.
إليك كل ما تحتاج معرفته:
ما هي الشروط التي يجب أن تطبق ليحصل السائقون على تخفيض النقاط السوداء ضمن حملة "يوم بلا حوادث"؟
يتعين عليهم أولاً التوقيع على تعهد على موقع وزارة الداخلية (اضغط هنا)، واستخدام بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بهم لتسجيل الدخول إلى النظام والتوقيع.
ويجب عليهم تجنب أي مخالفات أو حوادث مرورية في يوم 26 أغسطس ليكونوا مستحقين لمميزات الحملة.
ماذا يشمل التعهد؟
تتضمن التعهدات ستة قواعد مرورية أساسية:
سأحافظ على مسافة آمنة بيني وبين السيارة التي أمامي.
سأعطي الأولوية للمشاة عند المعابر.
سأرتدي حزام الأمان دائماً.
سوف ألتزم بحدود السرعة.
لن أستخدم الهاتف المحمول أثناء القيادة.
سأفسح المجال لسيارات الطوارئ والشرطة وسيارات الخدمة العامة والمواكب الرسمية.
متى سيتم منح الخصم؟
في حال استيفاء كافة الشروط والأحكام، سيتم إلغاء النقاط السوداء الأربع المسجلة على رخصة القيادة في 14 سبتمبر وتتم العملية بشكل تلقائي.
ماذا يحدث بعد التوقيع على التعهد؟
سيتم إرسال شهادة المشاركة إلى البريد الإلكتروني الخاص بسائق السيارة.
ما هي النقاط السوداء؟
النقاط السوداء هي عقوبات تُفرض على السائقين بسبب مخالفات مرورية خطيرة ويعتمد عدد النقاط على شدة المخالفة. على سبيل المثال، يُعاقب السائق المتهور بغرامة قدرها 2000 درهم و 23 نقطة سوداء. ويؤدي عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة إلى غرامة قدرها 400 درهم وأربع نقاط سوداء.
إن تراكم 24 عقوبة من هذا النوع خلال عام واحد يؤدي إلى تعليق رخصة القيادة.
لماذا تم طرح هذه المبادرة؟
قال العميد حسين أحمد الحارثي رئيس مجلس المرور الاتحادي إن الحملة تهدف إلى "تعزيز ثقافة القيادة المسؤولة"، مشيراً إلى أن هذا الجهد الجماعي "ضروري" لخلق بيئة مرورية خالية من الحوادث، كما تعد المبادرة حافزاً لتعزيز الالتزام بالسلامة المرورية على مدار العام.