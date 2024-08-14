"يوم بلا حوادث" تخفض النقاط السوداء للملتزمين

من الممكن لسائقي المركبات في الإمارات الملتزمين بجميع قواعد المرور في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد الحصول على تخفيض أربع نقاط سوداء من سجلاتهم، وكل ما عليهم فعله هو التوقيع على تعهد الست نقاط عبر الإنترنت وتجنب الحوادث في 26 أغسطس مع عودة آلاف الطلاب إلى المدارس بعد العطلة الصيفية.