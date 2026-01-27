حملة لتعزيز آداب السفر في مترو وترام دبي

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي حملة جديدة لآداب السلامة والنقل العام عبر شبكات مترو دبي والترام، تحث الركاب على اتباع قواعد السفر الأساسية مثل الاختيار الصحيح للمقصورة وإعطاء الأولوية في الجلوس لكبار السن وأصحاب الهمم.
تهدف الحملة، التي أُطلقت بالتعاون مع كيوليس-إم إتش آي، مشغل مترو دبي والترام، إلى تحسين سلوك الركاب خلال أوقات الذروة وضمان رحلات أكثر سلاسة وأمانًا لجميع المستخدمين.
قال حسن المطوع، مدير إدارة تشغيل القطارات في مؤسسة القطارات بهيئة الطرق والمواصلات، إن المبادرة تركز على تعزيز السلوك المهذب والمسؤول داخل القطارات والمحطات.
“تهدف الحملة إلى تعزيز ثقافة السلوك المهذب والمسؤول للركاب من خلال التوعية المركزة بالممارسات الرئيسية. وتشمل هذه الممارسات الاختيار الصحيح للمقصورة، وإعطاء الأولوية في الجلوس لأصحاب الهمم وكبار السن، وإبقاء المداخل خالية للحفاظ على حركة سلسة، واحترام حقوق وخصوصية زملائهم الركاب،" أشار حسن.
مع تصنيف مترو دبي والترام ضمن أنظمة النقل العام الأكثر تطوراً في العالم، قال حسن إن الحملة مصممة لضمان استمرار الرحلات اليومية في تلبية المعايير العالمية للسلامة والراحة والكفاءة.
وأشار كذلك: “تُنفذ الحملة من خلال نظام بيئي متكامل للاتصال، يشمل مواد إرشادية داخل عربات المترو والترام، وشاشات رقمية، ولافتات توعية في المحطات، ومنصات التواصل الاجتماعي، مما يضمن وصول رسائل التوعية إلى جميع شرائح المجتمع عبر مختلف الفئات العمرية.”
كما سلط حسن الضوء على دور الموظفين في الخطوط الأمامية، بما في ذلك فرق سعادة المتعاملين، ومفتشي التذاكر، وموظفي المحطات، في تعزيز الحملة على أرض الواقع. "من خلال التفاعل اليومي مع الركاب، والتوجيه الواضح، والمساعدة في الوقت الفعلي، فإنهم يساعدون في تعزيز رسائل السلامة والآداب، مما يساهم في تجربة سفر أكثر سلاسة وراحة لجميع المستخدمين.”
تشكل الحملة جزءًا من جهود هيئة الطرق والمواصلات الأوسع لتعزيز شبكة النقل العام في دبي، ودعم أهداف التنقل الذكي، وتشجيع المسؤولية المشتركة بين الركاب.
“وسائل النقل العام هي مساحة مشتركة، والحفاظ على سلامتها مسؤولية جماعية. هذه الحملة تتجاوز مجرد التذكير؛ إنها تعزز ثقافة الاحترام والوعي التي تميز دبي،" قال حسن.