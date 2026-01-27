حملة لتعزيز آداب السفر في مترو وترام دبي

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي حملة جديدة لآداب السلامة والنقل العام عبر شبكات مترو دبي والترام، تحث الركاب على اتباع قواعد السفر الأساسية مثل الاختيار الصحيح للمقصورة وإعطاء الأولوية في الجلوس لكبار السن وأصحاب الهمم.

تهدف الحملة، التي أُطلقت بالتعاون مع كيوليس-إم إتش آي، مشغل مترو دبي والترام، إلى تحسين سلوك الركاب خلال أوقات الذروة وضمان رحلات أكثر سلاسة وأمانًا لجميع المستخدمين.

قال حسن المطوع، مدير إدارة تشغيل القطارات في مؤسسة القطارات بهيئة الطرق والمواصلات، إن المبادرة تركز على تعزيز السلوك المهذب والمسؤول داخل القطارات والمحطات.

“تهدف الحملة إلى تعزيز ثقافة السلوك المهذب والمسؤول للركاب من خلال التوعية المركزة بالممارسات الرئيسية. وتشمل هذه الممارسات الاختيار الصحيح للمقصورة، وإعطاء الأولوية في الجلوس لأصحاب الهمم وكبار السن، وإبقاء المداخل خالية للحفاظ على حركة سلسة، واحترام حقوق وخصوصية زملائهم الركاب،" أشار حسن.