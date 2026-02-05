حمدان بن محمد يستعرض مستقبل التنقل في دبي بمركبة ذاتية القيادة

في المقطع، تظهر المركبة وهي تسير بمفردها دون وجود أي شخص خلف عجلة القيادة. وعند وصولها إلى مفترق طرق، تظهر عجلة القيادة وهي تدور لليسار تلقائياً. كما يظهر في المقعد الخلفي للسيارة معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي (RTA).