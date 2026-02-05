حمدان بن محمد يستعرض مستقبل التنقل في دبي بمركبة ذاتية القيادة

شارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لمحة عن مستقبل دبي الخالي من السائقين عبر حسابه على إنستغرام، حيث ظهر سموه في مقعد الركاب داخل مركبة ذاتية القيادة بالكامل.
ويبدو أن الفيديو قد تم تصويره بالقرب من فندق "برج العرب" في منطقة جميرا. وقد علّق سموه على المنشور قائلاً: "من دون يدين.. المستقبل بدأ. #سيارة_ذاتية_القيادة".
في المقطع، تظهر المركبة وهي تسير بمفردها دون وجود أي شخص خلف عجلة القيادة. وعند وصولها إلى مفترق طرق، تظهر عجلة القيادة وهي تدور لليسار تلقائياً. كما يظهر في المقعد الخلفي للسيارة معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي (RTA).
يُبرز فيديو إنستغرام جهود دبي' المستمرة لاختبار وتقديم حلول التنقل الذكية المتقدمة على الطرق العامة. شاهد الفيديو هنا:
من خلال مشاركة اللحظة على حسابه في إنستغرام، الذي يضم أكثر من 17 مليون متابع، ومن خلال ركوبه المركبة ذاتية القيادة بنفسه، أظهر سموه ثقته في تكنولوجيا القيادة الذاتية واستعداد دبي لإطلاقها.