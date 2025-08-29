حل ذكي لمشكلة متجددة: مواقف المساجد في دبي للمصلين

تم تركيب لافتات جديدة تحمل الرمزين "M" و "MP" في مساجد دبي، مما يشير إلى بدء تطبيق نظام "باركين" (Parkin) الجديد لإدارة المواقف. وبموجب هذا النظام، ستخضع أكثر من 2,100 مساحة حول 59 مسجداً لرسوم المواقف المدفوعة. ومع ذلك، سيظل بإمكان المصلين الاستفادة من ساعة واحدة من المواقف المجانية خلال أوقات الصلاة.

صُممت هذه اللافتات لإضفاء النظام والانضباط على مناطق مواقف المساجد، لضمان توفر الأماكن للمصلين ومنع سوء استخدامها. يشير الرمز "Zone M" إلى المواقف العادية، بينما يشير الرمز "Zone MP" إلى المواقف المميزة.

السكان يرحبون بالقرار

قال المقيمون إن اللافتات الجديدة تعد بمثابة تذكير بالتغيير الأخير، وستمنع الأشخاص من ترك سياراتهم لساعات طويلة أثناء انشغالهم بأنشطة أخرى.

محمد عاطف، الذي يعيش في منطقة القرهود، قال إن التغييرات ستحدث فرقاً حقيقياً للمصلين المنتظمين. وأضاف: "لن أضطر إلى ركن سيارتي على بعد مئات الأمتار من المسجد، أو القيادة في الأنحاء بحثاً عن موقف."

وأشار عاطف إلى أن بعض السائقين كانوا يستغلون مواقف المساجد لتجنب دفع الرسوم في الأماكن الأخرى. وقال: "لقد رأيت أشخاصاً يتركون سياراتهم في مواقف المسجد ثم يستقلون المترو، ظناً منهم أنهم لن يتعرضوا للمخالفة. مع اللافتات الجديدة ومراقبة نظام 'باركين'، من المفترض أن يقل هذا الأمر الآن."

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

توفير الأولوية للمصلين

بالمثل، رحب محمد أشفق، الذي يسكن بالقرب من أحد مساجد الكرامة، بالنظام الجديد، قائلاً إنه سيمنع الغرباء من شغل الأماكن الثمينة.

وقال: "أحياناً أصل مبكراً للصلاة لأجد جميع الأماكن مشغولة. لاحقاً، أدرك أن العديد من تلك السيارات تعود لأشخاص ذهبوا للتسوق أو إلى المكاتب المجاورة."

ويعتقد أشفق أن المناطق المحددة بوضوح ستضمن أولوية للمصلين. وأضاف: "هذا يعني أن الأشخاص المتوجهين للمساجد لأداء الصلاة لن يُجبروا على البحث عن مكان، بينما لن يتعامل الغرباء معها كمواقف مجانية."

أما سارة، المقيمة في منطقة أبو هيل، فرأت أن أهم تغيير هو أن اللافتات ستجعل الناس أكثر حذراً وتنظيماً. وقالت: "أحياناً، يترك الناس سياراتهم مما يعيق المخارج أو يركنون بشكل مزدوج بالقرب من المساجد لأنهم لا يجدون موقفاً قريباً."

وتعتقد سارة أن اللافتات الجديدة "M" و "MP" ستمنع هذا الأمر الآن. "اللافتات والقواعد الواضحة ستشجع على الانضباط. ومعرفة أن هناك ساعة مجانية للمواقف سيقلل من التوتر. سيأتي الناس للصلاة بسلام نفسي بدلاً من التسرع أو القلق بشأن الغرامات."