حلول ذكية وحافلات مجانية لمشاهدة ألعاب برج خليفة

تخطط لمشاهدة الألعاب النارية الشهيرة في برج خليفة عن قرب؟ إليك تفاصيل حول كيفية وصول السكان إلى منطقة وسط المدينة والعودة منها في ليلة رأس السنة.

أعلنت السلطات في دبي عن خطة تشغيل شاملة لإدارة حركة المرور لاحتفالات رأس السنة في برج خليفة، حيث سيتم إغلاق جميع الطرق الرئيسية تدريجياً طوال مساء 31 ديسمبر 2025، بدءًا من الساعة 4 مساءً.

من المتوقع أن يغلق محطة مترو دبي مول في الساعة 5 مساءً أو عند الوصول إلى السعة القصوى. ستعمل خدمات المترو والترام لساعات إضافية لخدمة السكان بين مختلف أنحاء المدينة.

حلول بديلة لمواقف السيارات

بالنسبة لأولئك الذين يفضلون القيادة بسيارتهم الخاصة، قامت السلطات بتخصيص مرافق مواقف بديلة مع خدمات حافلات نقل مجانية تديرها هيئة الطرق والمواصلات:

المواقع الرئيسية لمواقف السيارات البديلة