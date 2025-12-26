حلول ذكية وحافلات مجانية لمشاهدة ألعاب برج خليفة

تخطط لمشاهدة الألعاب النارية الشهيرة في برج خليفة عن قرب؟ إليك تفاصيل حول كيفية وصول السكان إلى منطقة وسط المدينة والعودة منها في ليلة رأس السنة.
أعلنت السلطات في دبي عن خطة تشغيل شاملة لإدارة حركة المرور لاحتفالات رأس السنة في برج خليفة، حيث سيتم إغلاق جميع الطرق الرئيسية تدريجياً طوال مساء 31 ديسمبر 2025، بدءًا من الساعة 4 مساءً.
من المتوقع أن يغلق محطة مترو دبي مول في الساعة 5 مساءً أو عند الوصول إلى السعة القصوى. ستعمل خدمات المترو والترام لساعات إضافية لخدمة السكان بين مختلف أنحاء المدينة.
بالنسبة لأولئك الذين يفضلون القيادة بسيارتهم الخاصة، قامت السلطات بتخصيص مرافق مواقف بديلة مع خدمات حافلات نقل مجانية تديرها هيئة الطرق والمواصلات:
المواقع الرئيسية لمواقف السيارات البديلة
مواقف نادي الوصل
مواقف الكفاف
ستعمل حافلات النقل المجانية بشكل مستمر بين هذه المرافق ومكان الاحتفال.
مواقف الوصول المبكر في مناطق إعمار
يُشجع السكان والزوار على الوصول مبكرًا وركن سياراتهم في منطقة إعمار، التي توفر أكثر من 20 ألف موقف موزعة عبر:
مواقف دبي مول
مواقف زعبيل دبي مول
مواقف بوينت فيو
مواقف تحت البوليفارد
مواقف السيارات العامة عبر بوليفارد الشيخ محمد بن راشد متاحة على أساس أولوية الحضور.
يُمنع الوقوف والتوقف في الشوارع التالية في كلا الاتجاهين:
شارع الخيل
شارع الشيخ زايد
شارع دبي آي
شارع عود ميثاء
بالإضافة إلى ذلك، يُمنع الوقوف في جميع الطرق الرئيسية المحيطة بمكان الاحتفال.
لضمان إخلاء سلس لمنطقة الاحتفال فور انتهاء عرض الألعاب النارية، ستقوم هيئة الطرق والمواصلات بتوفير خدمات حافلات مكوكية مخصصة. ستقوم هذه الحافلات المجانية بنقل الحضور إلى:
محطات المترو
مواقف سيارات الأجرة
مرافق مواقف السيارات الخاصة
مواقف سيارات الأجرة المخصصة: تم إنشاء نقطتي تجميع رئيسيتين لسيارات الأجرة في مواقف نادي الوصل ومواقف الكفاف، ويمكن الوصول إليهما عبر خدمات الحافلات المكوكية المجانية.
حافلات مكوكية مجانية
بالنسبة لأولئك الذين يفضلون عدم البقاء في منطقة احتفال برج خليفة خلال ساعات الذروة، ستعمل الحافلات المكوكية المجانية من الساعة 4 مساءً حتى 8 مساءً من فندق سويس أوتيل المروج دبي، لنقل الركاب إلى مواقف نادي الوصل ومواقف الكفاف للسفر اللاحق.