حظر مرور الشاحنات على طريق الإمارات خلال ساعات الذروة

وتجدر الإشارة إلى أن حركة الشاحنات محظورة حالياً على بعض الطرق الرئيسية في دبي، مثل شارعي الاتحاد وميدان. بينما تخضع طرق أخرى، كشارع الشيخ زايد وبعض الطرق في المناطق السكنية القريبة من الشارقة، مثل المزهر والمحيصنة وعود المطينة، لحظر جزئي يمتد لـ 16 ساعة يومياً، من السادسة صباحاً وحتى العاشرة مساءً.