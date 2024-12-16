حظر مرور الشاحنات على طريق الإمارات خلال ساعات الذروة
قررت سلطات دبي تنظيم حركة الشاحنات على طريق الإمارات، ومنع مرورها في الفترة المسائية من 5:30 مساءً حتى 8 مساءً، ابتداءً من الأول من يناير عام 2025. ويستهدف هذا القرار بالأخص المنطقة الواقعة بين شارع العوير والشارقة، بهدف تحسين انسيابية حركة المرور وتخفيف الازدحام في ساعات الذروة.
وأوضحت هيئة الطرق والمواصلات أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجيتها "لتوسيع حظر حركة الشاحنات على الطرق الرئيسية في دبي".
وأكدت الهيئة أن هذا القرار من شأنه تعزيز انسيابية الحركة المرورية، والحد من الازدحام، وزيادة الطاقة الاستيعابية للطرق، مما يتيح مرونة أكبر في حركة المركبات الخاصة في الشوارع المحددة، ويعزز معايير السلامة المرورية في جميع أنحاء الإمارة.
وفي أبريل 2024، كانت هيئة الطرق والمواصلات قد بدأت تطبيق حظر موسع لحركة الشاحنات على شارع الشيخ محمد بن زايد خلال ساعات الذروة الصباحية والمسائية، ويجري حالياً تمديد الحظر ليشمل شارع الإمارات باتجاه الشارقة.
وتجدر الإشارة إلى أن حركة الشاحنات محظورة حالياً على بعض الطرق الرئيسية في دبي، مثل شارعي الاتحاد وميدان. بينما تخضع طرق أخرى، كشارع الشيخ زايد وبعض الطرق في المناطق السكنية القريبة من الشارقة، مثل المزهر والمحيصنة وعود المطينة، لحظر جزئي يمتد لـ 16 ساعة يومياً، من السادسة صباحاً وحتى العاشرة مساءً.
أما المناطق الحضرية ذات الازدحام المتوسط فتخضع لقيود تحدد حركة الشاحنات خلال ساعات الذروة الصباحية والمسائية، وتشمل هذه المناطق شوارع المطار وعمان ودمشق، حيث يُمنع مرور الشاحنات فيها من الساعة 6:30 إلى 8:30 صباحاً، ومن الساعة 1 ظهراً إلى 3 عصراً، ومن 5:30 إلى 8 مساءً.
وقال اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي: "جاء قرار منع مرور الشاحنات على شارع الإمارات باتجاه الشارقة خلال ساعات الذروة المسائية عقب دراسة شاملة للمعايير الهندسية والفنية، بهدف تحقيق التوازن بين متطلبات السلامة ومتطلبات النقل. ويقضي القرار بتقييد حركة الشاحنات في أوقات محددة على شارع الإمارات، وخاصة في الفترة المسائية التي تشهد كثافة مرورية عالية. ويهدف هذا القرار بالأساس إلى الحد من الحوادث المرورية الناتجة عن الاختلاط بين الشاحنات والمركبات الصغيرة، إضافة إلى تخفيف الازدحام المروري على الطرق الحيوية."
كما أشار إلى تعاون الشرطة مع هيئة الطرق والمواصلات لرفع مستوى الوعي بين سائقي الشاحنات وأصحاب شركات النقل حول مواعيد القيود الجديدة، مؤكداً على ضرورة الالتزام بهذه المواعيد لتجنب الوقوع في المخالفات والغرامات المترتبة عليها.
وقد سجلت شرطة دبي هذا العام 792 مخالفة تتعلق بعدم الالتزام بمواعيد حظر حركة الشاحنات. وأضاف اللواء المزروعي: "يُعتبر الإجراء الجديد على شارع الإمارات خطوة استباقية نحو بيئة مرورية أكثر أماناً وكفاءة، ومن خلال تعاون والتزام سائقي الشاحنات وأصحاب شركات النقل، يمكن تحقيق أهداف المبادرة دون أي تأثير سلبي على الخدمات اللوجستية أو الاقتصاد".
وأكد المهندس حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، أن الحظر سيعزز السلامة المرورية على شارع الإمارات، وسيساهم في إعادة توزيع حركة الشاحنات على طرق بديلة. وأشار إلى أنه سيتم وضع لوحات إرشادية في بداية ونهاية المنطقة المحظورة، بالإضافة إلى نشر نشرات إعلامية وإعلانات على مختلف المنصات، وإطلاق حملات توعوية على مواقع التواصل الاجتماعي، وبث رسائل إذاعية بمختلف اللغات على المحطات المحلية.