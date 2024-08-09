حظرالدراجات الكهربائية والسكوتر في "جميرا بيتش ريزيدنس" تعزيزاً للسلامة
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن منع استخدام الدراجات البخارية والدراجات الكهربائية في منطقة جميرا بيتش ريزيدنس، وذلك بهدف تعزيز سلامة السكان والزوار. وأكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي لصحيفة الخليج تايمز ، الخميس، أن هذا القرار يهدف إلى منع الحوادث وضمان بيئة أكثر أمانًا.
وتم تقييد استخدام الأجهزة التي تعمل بالبطاريات على أرض وساحة الممشى، بتثبيت لافتات باللغتين العربية والإنجليزية مع أيقونات مشطوبة للدراجات الكهربائية والبخارية الكهربائية في مكان بارز في المنطقة.
قالت إدارة مجتمع دبي في بيان: "لقد قامت منطقة جي بي آر، الوجهة السياحية النابضة بالحياة والمجتمع الصديق للعائلة، بتقييد استخدام الدراجات البخارية الكهربائية على المستويات الأرضية والساحة في الممشى. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان سلامة السكان والزوار ومنع الحوادث والحفاظ على جاذبية المنطقة الصديقة للمشاة".
"المشي دون خوف"
ورحب سكان المجتمع والزوار المتكررون للمنطقة السياحية بالحظر.
وقال المغترب الإيطالي سيمون ماجوتشي، الذي شارك صور الإخطارات، لصحيفة خليج تايمز : "أعيش في أحد طرفي مرسى دبي، ولدي عادة المشي في الحلقة التي شكلها ممشى مارينا وممشى جميرا بيتش ريزيدنس. أنا سعيد لأن إدارة مجتمع دبي حظرت أي شيء على عجلات من الممر الذي يمتد من جميرا بيتش ريزيدنس 1 إلى روكسي سينما ذا بيتش جميرا بيتش ريزيدنس.
"تزدهر المنطقة بالمتاجر والمطاعم الجديدة التي تشغل مساحة كبيرة من الممشى، مما يقلل العرض إلى بضعة أمتار في بعض الأماكن. ومع هذا الحظر الجديد (على الدراجات البخارية الكهربائية)، يمكنني استعادة راحة البال أثناء المشي."
إجراءات أكثر صرامة
وأعرب سكان دبي منذ فترة طويلة عن مخاوفهم ودعوا إلى وضع قواعد أكثر صرامة على راكبي السكوتر الإلكتروني لضمان السلامة العامة.
وفي وقت سابق، شارك المغترب الأردني محمد أبو نائل تجربته الخاصة في رؤية أشخاص يركبون دراجات بخارية كهربائية دون معدات مناسبة ويمارسون القيادة المتهورة. وقال: "إنه كابوس بالنسبة لي لأنني دائماً أشعر بالقلق من أن يصدمني راكب دراجة بخارية كهربائية. أنماط ركوبهم غير متوقعة، وبعض الراكبين متهورون للغاية".
وحظرت هيئة الطرق والمواصلات استخدام الدراجات البخارية الكهربائية داخل المترو منذ الأول من مارس/آذار من هذا العام. وفي بيان سابق أرسلته إلى صحيفة خليج تايمز ، قالت هيئة الطرق والمواصلات: "حظرنا حمل الدراجات البخارية الكهربائية وأجهزة التنقل الصغيرة التي تعمل بالبطاريات على متن مترو دبي وترام دبي بسبب احتمالية اشتعالها". ويسري الحظر حتى إشعار آخر وبعد مراجعة لوائح السلامة.
ويُسمح فقط بالدراجات البخارية غير الكهربائية والدراجات القابلة للطي بدون بطاريات ويمكن وضعها في المساحة المخصصة للأمتعة داخل قطارات مترو دبي وترام دبي.
روبوت لكشف المخالفات
وفي شهر مارس/آذار الماضي، اختبرت هيئة الطرق والمواصلات، بالتعاون مع شرطة دبي، روبوتاً يعمل بالذكاء الاصطناعي، لرصد المخالفات التي يرتكبها مستخدمو الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي على طول شاطئ جميرا 3.
واستُخدم الروبوت لتحديد مجموعة من المخالفات، بما في ذلك عدم الالتزام ببروتوكولات السلامة الشخصية مثل ارتداء الخوذات، وإيقاف الدراجات البخارية في مناطق غير مصرح بها، واستخدامها من قبل أكثر من شخص، وركوبها في مناطق مخصصة للمشاة فقط. ولم يتم فرض أي غرامات حتى الآن على المخالفين، لكن المخالفات يعاقب عليها بغرامات تصل إلى 300 درهم.
لوحات ترخيص
واقترح خبراء سلامة الطرق الحصول على لوحة أرقام أو معرف فريد لتحديد السكوتر الكهربائي. حالياً، لا يُطلب تسجيل السكوتر الكهربائي، على الرغم من إلزام جميع الدراجين بالحصول على تصريح من هيئة الطرق والمواصلات.
وأشار "توماس إيدلمان"، مؤسس ومدير عام شركة"رود سيفتي الإمارات" RoadSafetyUAE، إلى أن "فكرة تسجيل الدراجات البخارية الكهربائية هي المساعدة في زيادة الوعي بأنها ليست ألعاباً بل مركبات قانونية تشارك في حركة المرور على الطرق. ومن المؤمل أن يؤدي هذا بدوره إلى ركوب أكثر مراعاة وأمانًا".
لا توجد معلومات محدثة عن عدد الدراجات البخارية الكهربائية في دبي، لكن استناداً إلى الإحصائيات التي أصدرتها هيئة الطرق والمواصلات في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، أصدرت الهيئة أكثر من 63500 تصريح للدراجات البخارية الكهربائية منذ أن أصبح ذلك شرطًا إلزاميًا في أبريل/نيسان 2022.
ويُسمح فقط لمن يبلغون 16 عامًا أو أكثر بقيادة الدراجات البخارية الكهربائية، ويتم منح التصاريح بعد إكمال الدورات التدريبية والتوعية المتاحة على موقع هيئة الطرق والمواصلات، ولكن لا يُطلب من الأفراد الذين يحملون رخص قيادة سارية المفعول حضور هذه الدورات، ولا يُسمح لمن هم في سن 15 عامًا أو أقل باستخدام الدراجات البخارية والدراجات اليدوية إلا.