حظرالدراجات الكهربائية والسكوتر في "جميرا بيتش ريزيدنس" تعزيزاً للسلامة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن منع استخدام الدراجات البخارية والدراجات الكهربائية في منطقة جميرا بيتش ريزيدنس، وذلك بهدف تعزيز سلامة السكان والزوار. وأكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي لصحيفة الخليج تايمز ، الخميس، أن هذا القرار يهدف إلى منع الحوادث وضمان بيئة أكثر أمانًا.

وتم تقييد استخدام الأجهزة التي تعمل بالبطاريات على أرض وساحة الممشى، بتثبيت لافتات باللغتين العربية والإنجليزية مع أيقونات مشطوبة للدراجات الكهربائية والبخارية الكهربائية في مكان بارز في المنطقة.