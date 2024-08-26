حركة مرور كثيفة في الإمارات في أول أيام العام الدراسي

شهدت العديد من الطرق في الإمارات ازدحامات مرورية منذ الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين، حيث تحولت معظم الطرق الرئيسية إلى اللون الأصفر مع انتشار حافلات المدارس والجامعات في الشوارع في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد.
كما شهدت الطرق المؤدية إلى المدارس أو المحيطة بها ازدحاماً كبيراً، حيث طلبت المؤسسات التعليمية من العديد من الآباء إحضار أبنائهم في اليوم الأول من العام الدراسي.
وتوقع العديد من السائقين حركة مرورية كثيفة اليوم، حيث بدأوا رحلتهم قبل الموعد المحدد بنصف ساعة، وخاصة أولئك الذين اضطروا إلى توصيل أطفالهم إلى المدارس في اليوم الأول ثم التوجه إلى مكاتبهم.
وبدأت حركة المرور في الازدحام منذ الساعة 6.30 صباحاً على الطرق الرئيسية بين دبي والشارقة، مع عودة الحياة إلى كامل نشاطها بعد العطلة الصيفية التي استمرت شهرين.
وبفضل الاستفادة القصوى من تطبيقات الملاحة مثل خرائط جوجل وWaze وYango Maps، لجأ العديد من سائقي السيارات إلى هذه التطبيقات للبحث عن طرق أقل ازدحاماً للوصول إلى وجهاتهم المطلوبة في الوقت المحدد.
تحقق من لقطة الشاشة من تطبيق الملاحة التي تم التقاطها هذا الصباح:
وعاد نحو مليون طالب وطالبة إلى المدارس اليوم الاثنين، حيث التحقوا بالفصول الدراسية الجديدة في مختلف إمارات الدولة، وتم نقل عدد كبير منهم بواسطة حافلات المدارس والكليات.
وشهدت معظم الطرق الرئيسية والطرق الفرعية الأصغر المتصلة بالطرق السريعة الرئيسية طوابير طويلة من السيارات والحافلات منذ الساعات الأولى من الصباح.
وشهد طريق الاتحاد أو E11، وهو أحد أكثر الطرق ازدحاماً في دولة الإمارات ويربط بين الإمارتين الرئيسيتين دبي والشارقة، ازدحاماً مرورياً في الصباح في وقت مبكر أكثر من وقت الازدحام الذي كان يحدث في فترة العطلات الصيفية المعتادة.
وخلال العطلات الصيفية، تبدأ حركة المرور عادة في الازدحام في حوالي الساعة 7 صباحاً على طريق الاتحاد. ومع ذلك، خلال الأيام العادية مثل اليوم عندما تكون المدارس مفتوحة، تبدأ الاختناقات المرورية قبل ذلك بنحو 45 دقيقة.
قال أبو إيمان، وهو مقيم في الشارقة، والذي قاد سيارته إلى دبي لتوصيل ابنته إلى جامعتها في اليوم الأول: "كنت أعلم أن اليوم هو أول يوم دراسي في العام الجديد وأن مئات الآلاف من الطلاب سيعودون إلى مؤسساتهم التعليمية. لذلك، كنت على دراية بأن حركة المرور ستكون أثقل بكثير من المعتاد. لذلك، بدأت اليوم مبكراً جداً للوصول في الوقت المحدد".
وعلى نحو مماثل، يعد طريق الشيخ محمد بن زايد، أو E311، ممراً آخر مزدحماً للغاية يربط بين دبي والشارقة. وكانت حركة المرور أيضاً أكثر كثافة على هذا الطريق السريع من وسط مدينة الزاهية في اتجاه دبي.
وعلى نحو مماثل، شهدت الطرق في أبوظبي -خاصة حول مدينة زايد والمنتزه وعدد قليل من المناطق الأخرى- بعض الحركة المرورية في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.