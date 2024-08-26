حركة مرور كثيفة في الإمارات في أول أيام العام الدراسي

قال أبو إيمان، وهو مقيم في الشارقة، والذي قاد سيارته إلى دبي لتوصيل ابنته إلى جامعتها في اليوم الأول: "كنت أعلم أن اليوم هو أول يوم دراسي في العام الجديد وأن مئات الآلاف من الطلاب سيعودون إلى مؤسساتهم التعليمية. لذلك، كنت على دراية بأن حركة المرور ستكون أثقل بكثير من المعتاد. لذلك، بدأت اليوم مبكراً جداً للوصول في الوقت المحدد".