حجز سيارات الأجرة عبر "واتساب" في دبي
أصبح حجز سيارة أجرة في دبي أكثر سهولة، حيث يمكن للمسافرين الآن طلب سيارة أجرة عبر تطبيق واتساب، وذلك بعد إطلاق الخدمة الجديدة من خلال حجز سيارات الأجرة الإلكتروني "هلا".
وتهدف الميزة الجديدة إلى تحسين تجربة الركاب. وقال الرئيس التنفيذي لشركة هلا، خالد نسيبة، يوم الأربعاء: 'يتيح لنا تطبيق واتساب الوصول إلى جمهور أوسع والتواصل مع قاعدة المستخدمين الكبيرة في المدينة. ومن خلال تقديم قناة الحجز الإضافية هذه، تواصل هلا إحداث فرق في طريقة تنقل الأشخاص يومياً عبر دبي.' هلا هي مشروع مشترك بين هيئة الطرق والمواصلات وشركة كريم.
وتتوفر الخدمة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يتيح للركاب سهولة التنقل في أي وقت من النهار أو الليل. وبالإضافة إلى الحجوزات عبر تطبيق واتساب، لا تزال هلا تقدم خيار الحجز العادي عبر تطبيق كريم.
إليك كيفية حجز سيارة أجرة عبر WhatsApp:
1. يمكن للمسافرين إرسال رسالة "Hi" إلى 800 هلا تكسي (4252 8294) لبدء عملية الحجز. سيطلب روبوت المحادثة (هلا) موقع الراكب لحجز الرحلة.
2. سيحصل الركاب بعد ذلك على تأكيد الحجز بالإضافة إلى معلومات السائق ووقت الوصول المتوقع.
3. يتم توفير تحديثات في الوقت الفعلي، مما يسمح للعملاء بتتبع رحلتهم حتى وصول سيارة الأجرة.
4. سيحصل الركاب على رابط تتبع مباشر، ويمكن مشاركته مع الأصدقاء والعائلة لمراقبة رحلتهم.
5. يمكن للمستخدمين الدفع في موقع التسليم باستخدام البطاقة أو نقداً.
تدير هلا حالياً 24 ألف سائق على منصتها بأسطول مكون من 12 ألف سيارة يوفرها شركاؤها في الامتياز لسكان دبي وزوارها.