حجز سيارات الأجرة عبر "واتساب" في دبي

أصبح حجز سيارة أجرة في دبي أكثر سهولة، حيث يمكن للمسافرين الآن طلب سيارة أجرة عبر تطبيق واتساب، وذلك بعد إطلاق الخدمة الجديدة من خلال حجز سيارات الأجرة الإلكتروني "هلا".

وتهدف الميزة الجديدة إلى تحسين تجربة الركاب. وقال الرئيس التنفيذي لشركة هلا، خالد نسيبة، يوم الأربعاء: 'يتيح لنا تطبيق واتساب الوصول إلى جمهور أوسع والتواصل مع قاعدة المستخدمين الكبيرة في المدينة. ومن خلال تقديم قناة الحجز الإضافية هذه، تواصل هلا إحداث فرق في طريقة تنقل الأشخاص يومياً عبر دبي.' هلا هي مشروع مشترك بين هيئة الطرق والمواصلات وشركة كريم.