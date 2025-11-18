حجز تاكسي طائر بدبي في خطوات 3 سهلة

بسهولة ١-٢-٣، أو ببضع نقرات على التطبيق، يمكنك قريبًا حجز تاكسي جوي وتجنب زحمة الطرق بينما تستمتع بمشهد جديد لدبي من الجو.
الزوار في معرض دبي للطيران الجاري لا يستطيعون الانتظار لتجربة التاكسيات الجوية الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL) المعروضة في المعرض.
مقرر أن تبدأ العمليات التجارية في الربع الرابع من العام المقبل، شاركت شركة جوبي للطيران كيفية استدعاء التاكسي الطائر الخاص بهم.
افتح التطبيق (سيكون متاحًا قريبًا) حدد مسارك؛ ابحث عن العنوان وستتولى جوبي الباقي مع خدمة أوبر المتكاملة.
اختر رحلتك - ستوفر جوبي رحلة تناسب حجم المجموعة وتتناسب مع الجدول الزمني.
ابدأ الرحلة؛ استخدم إرشادات الرحلة للتنقل بسهولة.
بمجرد أن تكون في الجو، استمتع بالمشهد وشاهد من منظور جديد. وعند الهبوط، ستأخذك رحلة أوبر إلى وجهتك النهائية.