حافلة واحدة لعدة مدارس.. دبي تختبر نموذجاً مبتكراً لتقليل الازدحام بنسبة 13%

تطلق هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA) مبادرة تجريبية لتجميع وسائل النقل المدرسي في الربع الأول من عام 2026، بهدف تقليل الازدحام المروري حول المناطق المدرسية وتقديم بديل لتوصيل السيارات الخاصة. ستُنفذ المبادرة بالتعاون مع مجموعة يانغو (Yango Group) وشركة أوربان إكسبرس ترانسبورت (Urban Express Transport) بعد توقيع مذكرتي تفاهم.

في إطار المشروع التجريبي، ستنقل الحافلات المشتركة الطلاب من مدارس متعددة ضمن مناطق جغرافية محددة، باستخدام التكنولوجيا لإدارة الرحلات وتتبع المركبات والمراقبة التشغيلية.

وقالت هيئة الطرق والمواصلات إن المشروع سيلتزم بجميع متطلبات السلامة والأمن والتنظيم والتشريع المعتمدة التي تحكم النقل المدرسي في دبي، مع السعي لتحسين انسيابية حركة المرور والتنقل اليومي للطلاب.

وقع مذكرتي التفاهم أحمد هاشم بهروزيان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، نيابة عن هيئة الطرق والمواصلات؛ وإسلام عبد الكريم، الرئيس الإقليمي لمجموعة يانغو (Yango Group)؛ والدكتور محمد الهاشمي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أوربان إكسبرس ترانسبورت (Urban Express Transport).

وقال بهروزيان إن السلطات لاحظت زيادة ملحوظة في عدد المركبات الخاصة المستخدمة لنقل الطلاب من وإلى المدارس، مما أثر بشكل مباشر على انسيابية حركة المرور حول المناطق المدرسية. وأضاف: "تهدف هيئة الطرق والمواصلات من خلال هذه المبادرة إلى تقديم حل بديل للنقل المدرسي بأسعار معقولة، مما يساعد على تحسين حركة المرور وتقديم تجربة تنقل يومية أكثر كفاءة."

ستتضمن المبادرة "حلولاً تكنولوجية ذكية" لإدارة الرحلات وتتبع المركبات والمراقبة التشغيلية.

كيف تعمل

أوضح بهروزيان أن المبادرة تتضمن تشغيل حافلات مشتركة تخدم مدارس متعددة تقع ضمن مناطق جغرافية محددة. وقال: "تهدف المبادرة إلى استكشاف نماذج مبتكرة للنقل المدرسي تعتمد على مبدأ التجميع، مما يدعم الاستخدام الأفضل للمركبات، ويقلل من الازدحام المروري خلال ساعات الذروة، ويرفع معايير السلامة والجودة في خدمات نقل الطلاب."

وأضاف أن هذه الخطوة ستساعد في تطوير نماذج جديدة للنقل المدرسي في دبي. وستُقيّم إمكانية تطبيقها على نطاق أوسع في المستقبل.

يعتمد المشروع التجريبي على تدابير مرورية أوسع نطاقاً أدخلتها RTA في السنوات الأخيرة لتخفيف الازدحام حول المناطق المدرسية. في عام 2024، وافقت دبي على خطة مرورية تضمنت تطوير سياسات لتشجيع زيادة استخدام النقل المدرسي، وهي خطوة يتوقع أن تحسن تدفق حركة المرور حول المدارس بنسبة 13 بالمائة. في ذلك العام، أكملت RTA أيضاً ثمانية مشاريع لتحسين حركة المرور المدرسية تغطي أكثر من 37 مدرسة، بما في ذلك توسيع الطرق، وتحسين نقاط الدخول والخروج، ومواقف إضافية للسيارات، وتحويلات مرورية، مما أدى إلى تحسن بنسبة 20 بالمائة في تدفق حركة المرور خلال ساعات الذروة حول المناطق المدرسية.

قال إسلام عبد الكريم من يانغو إن النقل المدرسي لا يزال يمثل أحد أكثر تحديات التنقل اليومية تعقيداً للمدن. "من خلال هذا المشروع التجريبي مع RTA، نقدم نموذجاً لتجميع النقل المدرسي يعتمد على البيانات، والذي يجمع الطلاب الذين يسافرون على طول مسارات مماثلة في حافلات مشتركة تعمل على مسارات وجداول زمنية محسّنة."

قال الدكتور محمد الهاشمي من أوربان إكسبرس ترانسبورت إن المشروع يهدف إلى تقليل الازدحام، وتحسين استخدام الحافلات، و"تعزيز تجربة السفر اليومية للطلاب".