شركة أبوظبي للنقل الجماعي نشرت أسطولاً كهربائياً بالكامل من تسع حافلات لنقل الركاب من المبنى (أ) بمطار أبوظبي الدولي إلى مقر مؤتمر المناخ COP28 في إكسبو سيتي دبي في ديسمبر من العام الماضي. الصورة: مقدمة
شركة أبوظبي للنقل الجماعي نشرت أسطولاً كهربائياً بالكامل من تسع حافلات لنقل الركاب من المبنى (أ) بمطار أبوظبي الدولي إلى مقر مؤتمر المناخ COP28 في إكسبو سيتي دبي في ديسمبر من العام الماضي. الصورة: مقدمة
النقل

حافلات كهربائية وهيدروجينية بأبوظبي الشهر المقبل

الحافلات عديمة الانبعاثات بهدف تحويل 20% من وسائل النقل العام بأبوظبي إلى وسائل خضراء عام 2030
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أعلنت أبوظبي أنها ستبدأ تشغيل أسطول من الحافلات الكهربائية والهيدروجينية في العاصمة الشهر المقبل، كجزء من مبادرة النقل العام الأخضر. جاء ذلك على لسان عنان العامري، رئيسة قسم التنقل المستدام البديل في مركز النقل المتكامل (ITC) في أبوظبي، خلال مشاركتها في منتدى "الرحلة إلى صافي الصفر" الذي نظمته صحيفة "خليج تايمز".

وأوضحت العامري أن هذه الحافلات عديمة الانبعاثات تأتي في إطار هدف أبوظبي لتحويل 20% من وسائل النقل العام في المدينة إلى وسائل خضراء بحلول عام 2030، وتحقيق وسائل نقل صديقة للبيئة بنسبة 100% بحلول عام 2050.

ورغم عدم الإفصاح عن عدد الحافلات أو الخطوط التي ستعمل عليها، أكدت العامري أن الحافلات ستخدم مدينة أبوظبي وأن أسعار النقل ستظل ثابتة، مشيرة إلى أن محطات الشحن الخاصة بهذه الحافلات قد تم تركيبها بالفعل في محطات الحافلات.

وبخلاف الحافلات التقليدية التي تعمل بالوقود الأحفوري، تتميز الحافلات الكهربائية والهيدروجينية بأنها لا تصدر ملوثات ضارة أو غازات دفيئة، حيث تنتج الحافلات الهيدروجينية بخار الماء فقط.

عنان العامري خلال الجلسة الحوارية صورة KT: محمد سجاد
عنان العامري خلال الجلسة الحوارية صورة KT: محمد سجاد

وخلال مشاركتها في الجلسة الحوارية بعنوان "بناء الغد: الريادة في الطاقة المتجددة، الاقتصاد الدائري، البناء الذكي، والتنقل المستدام من أجل مستقبل أكثر خضرة"، أعلنت عنان العامري أنه سيتم توفير حافلات الهيدروجين للجمهور في أبوظبي لأول مرة.

جانب من فعاليات الجلسة الحوارية
جانب من فعاليات الجلسة الحوارية
تصوير: محمد سجاد
تصوير: محمد سجاد
تصوير: محمد سجاد
تصوير: محمد سجاد

وأضافت أن المهندسين الإماراتيين الشباب تم إرسالهم في وقت سابق إلى الصين وكوريا الجنوبية لدراسة كيفية تشغيل وصيانة الحافلات الهيدروجينية والكهربائية.

تصوير: محمد سجاد
تصوير: محمد سجاد
تصوير: محمد سجاد
تصوير: محمد سجاد
تصوير: محمد سجاد
تصوير: محمد سجاد

وفي ديسمبر من العام الماضي، خلال مؤتمر COP28، قامت هيئة النقل المتكامل في أبوظبي (ITC) بنشر أسطول مكون من تسع حافلات كهربائية بالكامل لنقل الركاب من المبنى A في مطار أبوظبي الدولي إلى موقع مؤتمر COP28 في مدينة إكسبو دبي.

تصوير: محمد سجاد
تصوير: محمد سجاد
تصوير: محمد سجاد
تصوير: محمد سجاد

وقال عتيق المزروعي، مدير إدارة التخطيط في مركز النقل المتكامل، إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام الحافلات الكهربائية "لنقل الركاب بين الإمارات على مدار 24 ساعة يومياً"، مضيفاً: "من خلال تغطية مسافة 520 كيلومتراً يومياً، ساعدت عمليات الحافلات الكهربائية في تقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 3.7 طن يومياً."

Khaleej Times - Arabic Edition
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