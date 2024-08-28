حافلات كهربائية وهيدروجينية بأبوظبي الشهر المقبل
أعلنت أبوظبي أنها ستبدأ تشغيل أسطول من الحافلات الكهربائية والهيدروجينية في العاصمة الشهر المقبل، كجزء من مبادرة النقل العام الأخضر. جاء ذلك على لسان عنان العامري، رئيسة قسم التنقل المستدام البديل في مركز النقل المتكامل (ITC) في أبوظبي، خلال مشاركتها في منتدى "الرحلة إلى صافي الصفر" الذي نظمته صحيفة "خليج تايمز".
وأوضحت العامري أن هذه الحافلات عديمة الانبعاثات تأتي في إطار هدف أبوظبي لتحويل 20% من وسائل النقل العام في المدينة إلى وسائل خضراء بحلول عام 2030، وتحقيق وسائل نقل صديقة للبيئة بنسبة 100% بحلول عام 2050.
ورغم عدم الإفصاح عن عدد الحافلات أو الخطوط التي ستعمل عليها، أكدت العامري أن الحافلات ستخدم مدينة أبوظبي وأن أسعار النقل ستظل ثابتة، مشيرة إلى أن محطات الشحن الخاصة بهذه الحافلات قد تم تركيبها بالفعل في محطات الحافلات.
وبخلاف الحافلات التقليدية التي تعمل بالوقود الأحفوري، تتميز الحافلات الكهربائية والهيدروجينية بأنها لا تصدر ملوثات ضارة أو غازات دفيئة، حيث تنتج الحافلات الهيدروجينية بخار الماء فقط.
وخلال مشاركتها في الجلسة الحوارية بعنوان "بناء الغد: الريادة في الطاقة المتجددة، الاقتصاد الدائري، البناء الذكي، والتنقل المستدام من أجل مستقبل أكثر خضرة"، أعلنت عنان العامري أنه سيتم توفير حافلات الهيدروجين للجمهور في أبوظبي لأول مرة.
وأضافت أن المهندسين الإماراتيين الشباب تم إرسالهم في وقت سابق إلى الصين وكوريا الجنوبية لدراسة كيفية تشغيل وصيانة الحافلات الهيدروجينية والكهربائية.
وفي ديسمبر من العام الماضي، خلال مؤتمر COP28، قامت هيئة النقل المتكامل في أبوظبي (ITC) بنشر أسطول مكون من تسع حافلات كهربائية بالكامل لنقل الركاب من المبنى A في مطار أبوظبي الدولي إلى موقع مؤتمر COP28 في مدينة إكسبو دبي.
وقال عتيق المزروعي، مدير إدارة التخطيط في مركز النقل المتكامل، إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام الحافلات الكهربائية "لنقل الركاب بين الإمارات على مدار 24 ساعة يومياً"، مضيفاً: "من خلال تغطية مسافة 520 كيلومتراً يومياً، ساعدت عمليات الحافلات الكهربائية في تقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 3.7 طن يومياً."