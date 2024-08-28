حافلات كهربائية وهيدروجينية بأبوظبي الشهر المقبل

أعلنت أبوظبي أنها ستبدأ تشغيل أسطول من الحافلات الكهربائية والهيدروجينية في العاصمة الشهر المقبل، كجزء من مبادرة النقل العام الأخضر. جاء ذلك على لسان عنان العامري، رئيسة قسم التنقل المستدام البديل في مركز النقل المتكامل (ITC) في أبوظبي، خلال مشاركتها في منتدى "الرحلة إلى صافي الصفر" الذي نظمته صحيفة "خليج تايمز".