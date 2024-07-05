حافلات جديدة تنطلق من"دبي وداماك هيلز" لتعزيز النقل العام
انطلقت حافلات جديدة مخصصة لخدمة منطقتين شهيرتين في دبي، من مراكزها المخصصة، وبدأت بالتحرك على الطرق.
وكما ذكرت صحيفة الخليج تايمز في نهاية الأسبوع الماضي، أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خطين جديدين للحافلات العامة.
الأول هو DH1، الذي يتنقل بين "دبي هيلز" ومحطة "مترو إكويتي" و DA2، الذي يتنقل بين "داماك هيلز" ومدينة دبي للاستوديوهات.
DH1 هي خدمة حافلات دورية بفواصل زمنية مدتها ساعة واحدة. تغادر الرحلة الأولى من دبي هيلز الساعة 7.09 صباحاً، بينما تغادر الرحلة الأخيرة الساعة 10.09 مساءً خلال أيام الأسبوع وفي الساعة 12.09 صباحاً (منتصف الليل) في عطلات نهاية الأسبوع (الجمعة إلى الأحد).
تبلغ مدة الرحلة على الطريق DA2 بين داماك هيلز ومدينة دبي للاستوديوهات ساعتين. تغادر الرحلة الأولى داماك هيلز في الساعة 5.47 صباحاً، وتغادر الرحلة الأخيرة في الساعة 9.32 مساءً يومياً. وتكون الرسوم ثابتة عند 5 دراهم للرحلة الواحدة.
وقال عادل محمد شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، إن الخطين هما جزء من مبادرة هيئة الطرق والمواصلات لتحسين شبكة الحافلات الداخلية وتعزيز الاتصال مع أشكال النقل العام الأخرى في الإمارة.
وقال: "إن الهيئة ملتزمة بتوسيع شبكة الحافلات العامة وتعزيز تكاملها مع وسائل النقل الجماعي الأخرى مثل المترو والترام والنقل البحري، وتحسين الربط بين هذه الوسائل المختلفة، مما يجعلها وسائل النقل المفضلة في الإمارة."